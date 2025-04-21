باحثون من طب اليرموك يحصلون على شهادة البحث الأكثر استشهادًا لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 نيسان (بترا)- حصل فريق بحثي من كلية الطب في جامعة اليرموك على شهادة "البحث الأكثر استشهادًا لعام 2023"، من دار النشر الأميركية "وايلي"، وذلك عن بحثهم المنشور في مجلة IUBMB Life العلمية المرموقة.

وضم الفريق الدكتورة رمادا خصاونة، والدكتورة إجلال أبو الرب، والدكتورة فاطمة المحاسنة، والدكتور أيمن الزعبي، والباحثة روان المزاري، إضافة إلى الطلبة حذيفة مقابلة، ومحمد مزاري، وهيثم الشلول، وأحمد سناجلة.

وتناولت الدراسة تأثير البيئة عالية الجلوكوز على الخلايا الجذعية المتوسطة، ما يُسهم في فهم خصائص هذه الخلايا، ويُعزز من كفاءتها في علاج عدد من الأمراض، وفي مقدمتها مرض السكري.

يشار إلى أن IUBMB Life من أبرز المجلات العلمية في مجالات الكيمياء الحيوية، وعلم الوراثة، والبيولوجيا الجزيئية، وهي تابعة للاتحاد العالمي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

--(بترا)

ع ع/م ف/ف م

21/04/2025 20:48:27