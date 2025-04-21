باحثون من طب اليرموك يحصلون على شهادة البحث الأكثر استشهادًا لعام 2023

باحثون من طب اليرموك يحصلون على شهادة البحث الأكثر استشهادًا لعام 2023
إربد 21 نيسان (بترا)- حصل فريق بحثي من كلية الطب في جامعة اليرموك على شهادة "البحث الأكثر استشهادًا لعام 2023"، من دار النشر الأميركية "وايلي"، وذلك عن بحثهم المنشور في مجلة IUBMB Life العلمية المرموقة.
وضم الفريق الدكتورة رمادا خصاونة، والدكتورة إجلال أبو الرب، والدكتورة فاطمة المحاسنة، والدكتور أيمن الزعبي، والباحثة روان المزاري، إضافة إلى الطلبة حذيفة مقابلة، ومحمد مزاري، وهيثم الشلول، وأحمد سناجلة.
وتناولت الدراسة تأثير البيئة عالية الجلوكوز على الخلايا الجذعية المتوسطة، ما يُسهم في فهم خصائص هذه الخلايا، ويُعزز من كفاءتها في علاج عدد من الأمراض، وفي مقدمتها مرض السكري.
يشار إلى أن IUBMB Life من أبرز المجلات العلمية في مجالات الكيمياء الحيوية، وعلم الوراثة، والبيولوجيا الجزيئية، وهي تابعة للاتحاد العالمي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف م
21/04/2025 20:48:27
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