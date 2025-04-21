المهندسين تقر التقرير السنوي لعام 2024
عمان 21 نيسان (بترا)- أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين التقرير السنوي للنقابة لعام 2024، وجدول أعمال الهيئة، خلال اجتماع الهيئة السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين، أحمد الزعبي، وحضور نائب النقيب، المهندس فوزي مسعد، وأعضاء مجلس النقابة، وأمينها العام، المهندس علي ناصر.
وشمل الاجتماع مناقشة السياسة العامة للنقابة لسنة 2025، واستعراض التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة عن أعماله لعام 2024، والذي تضمن تقارير الشعب وهيئة المكاتب وفروع النقابة.
كما اطلعت الهيئة على تقرير مدققي الحسابات، وصادقت على الحسابات الختامية والميزانية السنوية المنتهية في 31/12/2024، كما اطلعت على تقرير مدققي الحسابات الخاص بالصندوق وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية 2024، واعتمدت مشروع موازنة النقابة لعام 2025.
كما تم استعراض التقارير الإدارية والمالية السنوية لصندوق التأمين الاجتماعي لعام 2024، وصادقت الهيئة على الحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، واعتمدت مشروع موازنة النقابة وصناديقها لعام 2025.
واستعرض الزعبي إنجازات مجلس النقابة، متطرقا إلى العدوان المستمر على قطاع غزة والجهود التي بذلتها النقابة لدعم الأهل في القطاع والتخفيف من معاناتهم من خلال حملات نفذتها لجمع التبرعات لصالح القطاع، حيث جرى إنفاق نحو 21 مليون دولار على مشاريع في القطاع.
وأكد الزعبي أهمية الحفاظ على أمن الأردن، خاصةً في ظل التهديدات والظروف المحيطة بالمملكة، مشيدًا بالموقف الأردني الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإغاثة أهل قطاع غزة.
كما وافقت الهيئة على دعم نادي المهندسين بمبلغ 20 ألف دينار، وأوصت بالبحث عن مصادر دخل جديدة لصناديق النقابة، وخاصة صندوقي التقاعد والتأمين الصحي والاجتماعي، لتعزيز وضعها المالي.
--(بترا)
ن ع/م ف/ف م
21/04/2025 20:36:53
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