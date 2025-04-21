المهندسين تقر التقرير السنوي لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 نيسان (بترا)- أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين التقرير السنوي للنقابة لعام 2024، وجدول أعمال الهيئة، خلال اجتماع الهيئة السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين، أحمد الزعبي، وحضور نائب النقيب، المهندس فوزي مسعد، وأعضاء مجلس النقابة، وأمينها العام، المهندس علي ناصر.

وشمل الاجتماع مناقشة السياسة العامة للنقابة لسنة 2025، واستعراض التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة عن أعماله لعام 2024، والذي تضمن تقارير الشعب وهيئة المكاتب وفروع النقابة.

كما اطلعت الهيئة على تقرير مدققي الحسابات، وصادقت على الحسابات الختامية والميزانية السنوية المنتهية في 31/12/2024، كما اطلعت على تقرير مدققي الحسابات الخاص بالصندوق وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية 2024، واعتمدت مشروع موازنة النقابة لعام 2025.

كما تم استعراض التقارير الإدارية والمالية السنوية لصندوق التأمين الاجتماعي لعام 2024، وصادقت الهيئة على الحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، واعتمدت مشروع موازنة النقابة وصناديقها لعام 2025.

واستعرض الزعبي إنجازات مجلس النقابة، متطرقا إلى العدوان المستمر على قطاع غزة والجهود التي بذلتها النقابة لدعم الأهل في القطاع والتخفيف من معاناتهم من خلال حملات نفذتها لجمع التبرعات لصالح القطاع، حيث جرى إنفاق نحو 21 مليون دولار على مشاريع في القطاع.

وأكد الزعبي أهمية الحفاظ على أمن الأردن، خاصةً في ظل التهديدات والظروف المحيطة بالمملكة، مشيدًا بالموقف الأردني الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإغاثة أهل قطاع غزة.

كما وافقت الهيئة على دعم نادي المهندسين بمبلغ 20 ألف دينار، وأوصت بالبحث عن مصادر دخل جديدة لصناديق النقابة، وخاصة صندوقي التقاعد والتأمين الصحي والاجتماعي، لتعزيز وضعها المالي.

--(بترا)

ن ع/م ف/ف م

21/04/2025 20:36:53