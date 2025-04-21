مدير الجمارك: إدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 نيسان (بترا)- أكد المدير العام لدائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الدائرة تلعب دورا مهما في تنفيذ التوجيهات الحكومية للسير في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار العكاليك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الجمارك عملت على إدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية لغايات تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات المحلية.

ولفت إلى خدمات إلكترونية جديدة وفرتها الدائرة تتضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية في عمليات التبادل، ومشاريع وطنية رائدة تذلل مختلف المعيقات أمام حركة التبادل التجاري، وإجراء تعديلات في الأنظمة والتشريعات الجمركية.

وأشار إلى عقد مجلس الشراكة بين الجمارك الأردنية والقطاع الخاص الذي يهدف إلى إزالة المعيقات في عمليات التبادل التجاري الداخلية والخارجية، والمشاركة في اتخاذ قرارات تسهل عملية التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وبين العكاليك إلى أن 91 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية معفاة بشكل كامل أو جزئي في إطار سياسة المملكة الداعمة للاستثمار والإنتاج المحلي.

ولفت إلى آلية عمل الدائرة لمواجهة الاضطرابات التجارية العالمية، والتي تعمل على استثمار كل طاقتها وإمكانياتها لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية، وتسهيل عمليات التبادل التجارية الداخلية والخارجية.

بدوره، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن دائرة الجمارك تلعب دوراً محورياً في دعم التجارة الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة البضائع وحماية الاقتصاد الوطني.

وقال " من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وتوسيع أسواقها التصديرية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر تطوير قاعدة متكاملة لتعزيز العمل الجمركي".

وأكد الطباع أن إحداث نقلة نوعية في أداء الجمارك خاصة المتعلقة بالنظام الجمركي، وتبسيط الإجراءات، ستعزز من قدرة الصادرات الوطنية على المنافسة ومواجهة الصعوبات، وإطلاق الإمكانات الاستثمارية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

س ص/م ف/ف م

21/04/2025 19:37:10