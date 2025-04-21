بترا تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 نيسان (بترا)- نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، ورشة عمل خاصة بالتغطية الإعلامية لموسم الحج 2025.

وناقشت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، محاور تتعلق بالتغطية الإعلامية والترتيبات الخاصة للتعاون الإعلامي، وأبرز مضامين التغطية الإعلامية التي ستجري عبر عدة مراحل قبل وبعد بدء موسم الحج، إضافة إلى تشكيل المجموعات الإعلامية وتوزيعها على المراكز الإعلامية خلال أداء الحجاج المناسك.

وأكد مدير مديرية الأخبار في (بترا) الزميل جميل البرماوي، أهمية التعاون بين الوكالتين في تعزيز أواصر العمل الإعلامي، مشيرا إلى جهود السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من حيث الترتيبات والإجراءات التي تصب في تسهيل أداء مناسك الحج.

وأشار إلى دور وسائل الإعلام في تعزيز هذه الجهود من خلال نقل الصورة الحقيقية، وتوثيق الإنجازات وتعزيز الوعي بين الحجاج والمجتمع الدولي من خلال رسالة إعلامية صادقة ومهنية وموضوعية.

من جهته، أشار أخصائي إدارة مشاريع في المكتب التنفيذي في (واس) عبدالعزيز آل وقيان، إلى الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لفريق العمل الإعلامي من وكالة الأنباء الأردنية خلال تغطية مناسك الحج، مبينا جهود دائرة العلاقات الدولية في وزارة الإعلام السعودية في إتمام الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود الإعلامية المشاركين في التغطية الإعلامية.

وأكد المحرر في مكتب (واس) بمدينة جدة محمد العواجي، أهمية التعاون بين الوكالتين في تعزيز الجهود المبذولة خلال موسم الحج لعام 2025، من حيث نشر الأخبار والتقارير الصحفية الاستباقية والتبادل الإخباري التي تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي التوعوي ودعم الرسالة الإعلامية للمؤسستين.

--(بترا)

ع ي/ع س/ف م

21/04/2025 19:24:57