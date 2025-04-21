بترا تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج

بترا تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج
عمان 21 نيسان (بترا)- نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، ورشة عمل خاصة بالتغطية الإعلامية لموسم الحج 2025.
وناقشت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، محاور تتعلق بالتغطية الإعلامية والترتيبات الخاصة للتعاون الإعلامي، وأبرز مضامين التغطية الإعلامية التي ستجري عبر عدة مراحل قبل وبعد بدء موسم الحج، إضافة إلى تشكيل المجموعات الإعلامية وتوزيعها على المراكز الإعلامية خلال أداء الحجاج المناسك.
وأكد مدير مديرية الأخبار في (بترا) الزميل جميل البرماوي، أهمية التعاون بين الوكالتين في تعزيز أواصر العمل الإعلامي، مشيرا إلى جهود السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من حيث الترتيبات والإجراءات التي تصب في تسهيل أداء مناسك الحج.
وأشار إلى دور وسائل الإعلام في تعزيز هذه الجهود من خلال نقل الصورة الحقيقية، وتوثيق الإنجازات وتعزيز الوعي بين الحجاج والمجتمع الدولي من خلال رسالة إعلامية صادقة ومهنية وموضوعية.
من جهته، أشار أخصائي إدارة مشاريع في المكتب التنفيذي في (واس) عبدالعزيز آل وقيان، إلى الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لفريق العمل الإعلامي من وكالة الأنباء الأردنية خلال تغطية مناسك الحج، مبينا جهود دائرة العلاقات الدولية في وزارة الإعلام السعودية في إتمام الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود الإعلامية المشاركين في التغطية الإعلامية.
وأكد المحرر في مكتب (واس) بمدينة جدة محمد العواجي، أهمية التعاون بين الوكالتين في تعزيز الجهود المبذولة خلال موسم الحج لعام 2025، من حيث نشر الأخبار والتقارير الصحفية الاستباقية والتبادل الإخباري التي تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي التوعوي ودعم الرسالة الإعلامية للمؤسستين.
--(بترا)
ع ي/ع س/ف م
21/04/2025 19:24:57
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