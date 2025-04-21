البرلمان العربي يحذر من خطورة استمرار الحرب على غزة
القاهرة 21 نيسان (بترا)- حذر البرلمان العربي من خطورة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وسط استمرار حالة الصمت الدولي، والتي وصفها بأنها لا تقل بشاعة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي خلال كلمته بأعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي المنعقدة ببغداد، أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وشدد اليماحي على أن ما تشهده بعض الدول العربية من أزمات يستنزف مقدرات الشعب العربي، ويفاقم من تحديات المنطقة، ما يفرض ضرورة التوصل إلى حلول عربية خالصة لتلك الأزمات، مؤكدا استعداد البرلمان للانخراط في أي جهد يسهم في التوصل إلى تلك الحلول من خلال توظيف دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي يواجهها عالمنا العربي كونها لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل ما يشهده العالم حالياً من حروب تجارية، لها انعكاساتها المباشرة على الدول العربية.
--(بترا)
م ر/م ف/ف م
21/04/2025 19:09:04
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