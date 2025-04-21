البرلمان العربي يحذر من خطورة استمرار الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 نيسان (بترا)- حذر البرلمان العربي من خطورة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وسط استمرار حالة الصمت الدولي، والتي وصفها بأنها لا تقل بشاعة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وأكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي خلال كلمته بأعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي المنعقدة ببغداد، أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وشدد اليماحي على أن ما تشهده بعض الدول العربية من أزمات يستنزف مقدرات الشعب العربي، ويفاقم من تحديات المنطقة، ما يفرض ضرورة التوصل إلى حلول عربية خالصة لتلك الأزمات، مؤكدا استعداد البرلمان للانخراط في أي جهد يسهم في التوصل إلى تلك الحلول من خلال توظيف دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي يواجهها عالمنا العربي كونها لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل ما يشهده العالم حالياً من حروب تجارية، لها انعكاساتها المباشرة على الدول العربية.

--(بترا)

م ر/م ف/ف م

21/04/2025 19:09:04