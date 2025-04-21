الاسترليني يقترب من حاجز 1.34 دولار

لندن 21 نيسان (بترا)- سجل الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 0.75 بالمئة أمام الدولار الأميركي. وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.3385دولار، في حين تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.30 بالمئة مسجلا 1.1649يورو. --(بترا) رش/م ف/ف م 21/04/2025 18:58:50

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