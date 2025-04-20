  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(الأشغال) تستعرض تجربة دولة الكويت في التغلب على مشكلة تراكم الرمال في اجتماع عربي

(الأشغال) تستعرض تجربة دولة الكويت في التغلب على مشكلة تراكم الرمال في اجتماع عربي

2025-04-20 02:19:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 4 (كونا) -- استعرضت وزارة الأشغال العامة الكويتية اليوم الأحد تجربة دولة الكويت في التغلب على مشكلة تراكم الرمال الناعمة (السافي) وذلك خلال مشاركة وفدها في أعمال الاجتماع المعني بعرض تجارب الدول العربية في مجال السلامة المرورية الذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقدمت عضو وفد الكويت ممثل (الأشغال) إلى الاجتماع الدكتورة أسماء العازمي عرضا حول (رؤية الكويت 2035) ومرتكزات خطة التنمية الوطنية لرؤية 2035 واهتمام الدولة بتسليط الضوء على المشاريع التي تدعم مرتكز الإدارة الحكومية الفعالة من خلال مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية.
وأشارت العازمي عقب ذلك إلى جهود الكويت في إيجاد حلول لمشكلة تراكم الرمال (السافي) في الطرق الخارجية واستعرضت إحصائيات الحوادث المرورية الناجمة عن هذه المشكلة وكميات الرمال.
ولفتت إلى التعاون المشترك بين وزارة الأشغال العامة وقطاعات الدولة المختلفة مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة تراكم الرمال.
وقالت العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع إن هناك لجنة مشكلة من أربع جهات داخل الكويت تضم وزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة للحد من مشكلة زحف الرمال على المسارات والطرق.
وأوضحت أن اللجنة بصدد إعداد وثيقة حول "تخفيف ومكافحة زحف الرمال في دولة الكويت" مشيرة إلى الدراسة التي أجرتها وزارة الأشغال للاستفادة من تراكم الرمال في أنشطة اقتصادية مثل الزراعة أو الصناعة.
وبينت أنه "بدلا من طرح عقود لإزالة الرمال المتراكمة تطرح عقودا لشراء الرمال المزالة ونقلها إلى المصانع والمزارعين ما يعود بالنفع على الدولة ويدعم إعادة تدوير الرمال".
وذكرت العازمي في هذا الإطار أن وزارة الأشغال العامة تعمل حاليا على تحويل عقود إزالة الرمال إلى عقود مزايدة.
وفيما يتعلق بالاجتماع أشادت بالعروض التي قدمتها وفود من الأردن والبحرين والسعودية ومصر وليبيا والمغرب وقطر والصومال لتجاربها بشأن السلامة المرورية ومشكلات زحف الرمال.
وشددت على أهمية دعم الحلول المستدامة لما لها من مردود ايجابي مالي واجتماعي وبيئي.
وتشارك وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق بدولة الكويت بوفد يترأسه مدير إدارة هندسة المرور والدراسات بالهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس ممدوح العنزي ويضم الدكتورة أسماء العازمي ممثلة عن وزارة الأشغال العامة. (النهاية)

م ف م / م ج ب


MENAFN20042025000071011013ID1109450739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث