(الأشغال) تستعرض تجربة دولة الكويت في التغلب على مشكلة تراكم الرمال في اجتماع عربي

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(الأشغال) تستعرض تجربة دولة الكويت في التغلب على مشكلة تراكم الرمال في اجتماع عربي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 4 (كونا) -- استعرضت وزارة الأشغال العامة الكويتية اليوم الأحد تجربة دولة الكويت في التغلب على مشكلة تراكم الرمال الناعمة (السافي) وذلك خلال مشاركة وفدها في أعمال الاجتماع المعني بعرض تجارب الدول العربية في مجال السلامة المرورية الذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقدمت عضو وفد الكويت ممثل (الأشغال) إلى الاجتماع الدكتورة أسماء العازمي عرضا حول (رؤية الكويت 2035) ومرتكزات خطة التنمية الوطنية لرؤية 2035 واهتمام الدولة بتسليط الضوء على المشاريع التي تدعم مرتكز الإدارة الحكومية الفعالة من خلال مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية.
وأشارت العازمي عقب ذلك إلى جهود الكويت في إيجاد حلول لمشكلة تراكم الرمال (السافي) في الطرق الخارجية واستعرضت إحصائيات الحوادث المرورية الناجمة عن هذه المشكلة وكميات الرمال.
ولفتت إلى التعاون المشترك بين وزارة الأشغال العامة وقطاعات الدولة المختلفة مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة تراكم الرمال.
وقالت العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع إن هناك لجنة مشكلة من أربع جهات داخل الكويت تضم وزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة للحد من مشكلة زحف الرمال على المسارات والطرق.
وأوضحت أن اللجنة بصدد إعداد وثيقة حول "تخفيف ومكافحة زحف الرمال في دولة الكويت" مشيرة إلى الدراسة التي أجرتها وزارة الأشغال للاستفادة من تراكم الرمال في أنشطة اقتصادية مثل الزراعة أو الصناعة.
وبينت أنه "بدلا من طرح عقود لإزالة الرمال المتراكمة تطرح عقودا لشراء الرمال المزالة ونقلها إلى المصانع والمزارعين ما يعود بالنفع على الدولة ويدعم إعادة تدوير الرمال".
وذكرت العازمي في هذا الإطار أن وزارة الأشغال العامة تعمل حاليا على تحويل عقود إزالة الرمال إلى عقود مزايدة.
وفيما يتعلق بالاجتماع أشادت بالعروض التي قدمتها وفود من الأردن والبحرين والسعودية ومصر وليبيا والمغرب وقطر والصومال لتجاربها بشأن السلامة المرورية ومشكلات زحف الرمال.
وشددت على أهمية دعم الحلول المستدامة لما لها من مردود ايجابي مالي واجتماعي وبيئي.
وتشارك وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق بدولة الكويت بوفد يترأسه مدير إدارة هندسة المرور والدراسات بالهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس ممدوح العنزي ويضم الدكتورة أسماء العازمي ممثلة عن وزارة الأشغال العامة. (النهاية)
م ف م / م ج ب
وقدمت عضو وفد الكويت ممثل (الأشغال) إلى الاجتماع الدكتورة أسماء العازمي عرضا حول (رؤية الكويت 2035) ومرتكزات خطة التنمية الوطنية لرؤية 2035 واهتمام الدولة بتسليط الضوء على المشاريع التي تدعم مرتكز الإدارة الحكومية الفعالة من خلال مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية.
وأشارت العازمي عقب ذلك إلى جهود الكويت في إيجاد حلول لمشكلة تراكم الرمال (السافي) في الطرق الخارجية واستعرضت إحصائيات الحوادث المرورية الناجمة عن هذه المشكلة وكميات الرمال.
ولفتت إلى التعاون المشترك بين وزارة الأشغال العامة وقطاعات الدولة المختلفة مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة تراكم الرمال.
وقالت العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع إن هناك لجنة مشكلة من أربع جهات داخل الكويت تضم وزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة للحد من مشكلة زحف الرمال على المسارات والطرق.
وأوضحت أن اللجنة بصدد إعداد وثيقة حول "تخفيف ومكافحة زحف الرمال في دولة الكويت" مشيرة إلى الدراسة التي أجرتها وزارة الأشغال للاستفادة من تراكم الرمال في أنشطة اقتصادية مثل الزراعة أو الصناعة.
وبينت أنه "بدلا من طرح عقود لإزالة الرمال المتراكمة تطرح عقودا لشراء الرمال المزالة ونقلها إلى المصانع والمزارعين ما يعود بالنفع على الدولة ويدعم إعادة تدوير الرمال".
وذكرت العازمي في هذا الإطار أن وزارة الأشغال العامة تعمل حاليا على تحويل عقود إزالة الرمال إلى عقود مزايدة.
وفيما يتعلق بالاجتماع أشادت بالعروض التي قدمتها وفود من الأردن والبحرين والسعودية ومصر وليبيا والمغرب وقطر والصومال لتجاربها بشأن السلامة المرورية ومشكلات زحف الرمال.
وشددت على أهمية دعم الحلول المستدامة لما لها من مردود ايجابي مالي واجتماعي وبيئي.
وتشارك وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق بدولة الكويت بوفد يترأسه مدير إدارة هندسة المرور والدراسات بالهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس ممدوح العنزي ويضم الدكتورة أسماء العازمي ممثلة عن وزارة الأشغال العامة. (النهاية)
م ف م / م ج ب
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