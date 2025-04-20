  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإمارات تدين دعوات ومخططات منظمات الاحتلال لتفجير المسجد الأقصى

الإمارات تدين دعوات ومخططات منظمات الاحتلال لتفجير المسجد الأقصى

2025-04-20 02:19:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 20 - 4 (كونا) -- دانت الإمارات بأشد العبارات اليوم الأحد الدعوات التحريضية المتطرفة من قبل منظمات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن "الإدانة الشديدة" لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق المسيحيين في القدس خلال "سبت النور" بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسدية.
وحذرت من التداعيات الخطرة لهذه الممارسات التعسفية التي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وإيقاف الانتهاكات الخطرة والاستفزازية في الحرم القدسي.
وشددت على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
وأكدت تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن ومع الإجراءات كافة التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة. (النهاية) س خ م / ف س

MENAFN20042025000071011013ID1109450738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث