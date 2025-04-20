الإمارات تدين دعوات ومخططات منظمات الاحتلال لتفجير المسجد الأقصى

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الإمارات تدين دعوات ومخططات منظمات الاحتلال لتفجير المسجد الأقصى
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 20 - 4 (كونا) -- دانت الإمارات بأشد العبارات اليوم الأحد الدعوات التحريضية المتطرفة من قبل منظمات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن "الإدانة الشديدة" لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق المسيحيين في القدس خلال "سبت النور" بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسدية.
وحذرت من التداعيات الخطرة لهذه الممارسات التعسفية التي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وإيقاف الانتهاكات الخطرة والاستفزازية في الحرم القدسي.
وشددت على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
وأكدت تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن ومع الإجراءات كافة التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة. (النهاية) س خ م / ف س
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن "الإدانة الشديدة" لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق المسيحيين في القدس خلال "سبت النور" بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسدية.
وحذرت من التداعيات الخطرة لهذه الممارسات التعسفية التي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وإيقاف الانتهاكات الخطرة والاستفزازية في الحرم القدسي.
وشددت على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
وأكدت تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن ومع الإجراءات كافة التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة. (النهاية) س خ م / ف س
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية