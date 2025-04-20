الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة يعلن إطلاق مبادرة إرشادية حول طاقة الهيدروجين

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الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة يعلن إطلاق مبادرة إرشادية حول طاقة الهيدروجين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 4 (كونا) -- أعلن الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) المهندس جمال اللوغاني اليوم الأحد إطلاق مبادرة إرشادية للهيدروجين بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في هذا القطاع الجديد وتبادل الخبرات بين الدول العربية والاستفادة من التجارب الدولية بهذا الاطار.
وقال المهندس اللوغاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المبادرة تهدف ايضا الى تحديد كيفية التكامل بين الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة والتركيز على تحديات سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.
وأضاف اللوغاني أن المبادرة جاءت ضمن توصيات الندوة السنوية الثالثة التي نظمتها المنظمة حول "التطورات العالمية والعربية للهيدروجين: الاتجاهات و التحديات والفرص" بالقاهرة الخميس الماضي بمشاركة نحو 11 متحدثا وحضور نحو 140 خبيرا ومتخصصا يمثلون وزارات البترول والطاقة والمعادن في سبع دول عربية.
وأوضح ان المبادرة تقوم على خمسة محاور رئيسية هي: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة من خلال الدعوة إلى إنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل البيانات والتجارب وتنظيم ورش عمل دورية وتشكيل فريق خبراء مشترك لمتابعة تطورات صناعة الهيدروجين اضافة الى إصدار دليل دوري لأفضل الممارسات والمواصفات القياسية.
وبين أن المحور الثاني هو تعزيز البحث العلمي والابتكار عبر دعم البرامج البحثية في تقنيات إنتاج الهيدروجين مثل التحليل الكهربائي والتقاط الكربون وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العربية لتطوير حلول تكنولوجية محلية.
وتابع القول ان المحور الثالث يتوخى دعم التكامل مع الطاقة المتجددة من خلال تطوير استراتيجيات وطنية لتكامل إنتاج الهيدروجين مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهيئة البنية التحتية لخفض التكاليف فيما يركز المحور الرابع على إعداد دراسات لتطوير شبكات نقل وتخزين الهيدروجين والاستفادة من شبكات الغاز القائمة والسعي لتبادل الخبرات مع الهيئات الأوروبية والدولية في هذا الشأن.
ولفت الى المحور الخامس الذي يستهدف دعم القدرات الوطنية وبناء الكوادر بإطلاق برامج تدريب مهني وإدماج موضوعات الهيدروجين في المناهج الأكاديمية بالجامعات والمعاهد الفنية.
وكشف عن ان الندوة اوصت بتعيين منسق عام للمبادرة ليتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ المحاور الخمسة، ومتابعة تطورات صناعة الهيدروجين في المنطقة العربية على أن يتم مراجعة التقدم المحرز في محاور المبادرة بشكل دوي وذلك لضمان البدء الفوري لتنفيذ المبادرة وما تتضمنه من محاور فنية.
وأكد ان المبادرة تأتي تتويجا لجهود بذلتها المنظمة على مدار خمس سنوات والتي عملت خلالها على إعداد سلسلة من الدراسات المتخصصة في إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ونشر تقارير دورية ترصد التطورات على المستويين العربي والدولي.
وأكد أن هذه الدراسات والتقارير أمست مصدرا ومرجعا رئيسيا في قطاع الهيدروجين مشيرا الى ما قامت به المنظمة من تنظيم ندوات وورش عمل سنوية حول الهيدروجين وكذلك مشاركتها الفعالة في العديد من المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ومن بينها لجنة خبراء الغاز في الأمم المتحدة في جنيف.
كما اكد الأمين العام مساعي المنظمة المستمرة لرصد أبرز المبادرات والاستراتيجيات الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة العالمي لدراسة ما لها من تداعيات على صناعة النفط والغاز وبما لا يتعارض مع الخطط والتوجهات الدولية على مبدأ المنفعة المشتركة لكل الأطراف والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للطاقة.
وخلص الامين العام الى أن الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الندوة الثالثة للهيدروجين والمبادرة المنبثقة عنها من شأنه أن يعزز التعاون العربي والدولي ويدعم خطوات التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة ومواكبة التغيرات العالمية في قطاع الطاقة وبخاصة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره أحد الخيارات المطروحة والمقبولة دوليا لتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
وكانت المنظمة العربية للطاقة نظمت الخميس الماضي ندوة سنوية هي الثالثة بشأن طاقة الهيدروجين
شارك بها خبراء من سبع دول عربية اضافة الى ممثلي نحو 40 شركة متخصصة في قطاع النفط والغاز والهيدروجين ومراكز بحثية وإقليمية في مجال الطاقة.
وشهدت الندوة مشاركة فاعلة من الباحثين والخبراء وتقديم أوراق علمية متخصصة ومداخلات أثرت النقاشات وساهمت في تعميق الفهم المشترك. (النهاية)
م م
وقال المهندس اللوغاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المبادرة تهدف ايضا الى تحديد كيفية التكامل بين الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة والتركيز على تحديات سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.
وأضاف اللوغاني أن المبادرة جاءت ضمن توصيات الندوة السنوية الثالثة التي نظمتها المنظمة حول "التطورات العالمية والعربية للهيدروجين: الاتجاهات و التحديات والفرص" بالقاهرة الخميس الماضي بمشاركة نحو 11 متحدثا وحضور نحو 140 خبيرا ومتخصصا يمثلون وزارات البترول والطاقة والمعادن في سبع دول عربية.
وأوضح ان المبادرة تقوم على خمسة محاور رئيسية هي: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة من خلال الدعوة إلى إنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل البيانات والتجارب وتنظيم ورش عمل دورية وتشكيل فريق خبراء مشترك لمتابعة تطورات صناعة الهيدروجين اضافة الى إصدار دليل دوري لأفضل الممارسات والمواصفات القياسية.
وبين أن المحور الثاني هو تعزيز البحث العلمي والابتكار عبر دعم البرامج البحثية في تقنيات إنتاج الهيدروجين مثل التحليل الكهربائي والتقاط الكربون وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العربية لتطوير حلول تكنولوجية محلية.
وتابع القول ان المحور الثالث يتوخى دعم التكامل مع الطاقة المتجددة من خلال تطوير استراتيجيات وطنية لتكامل إنتاج الهيدروجين مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهيئة البنية التحتية لخفض التكاليف فيما يركز المحور الرابع على إعداد دراسات لتطوير شبكات نقل وتخزين الهيدروجين والاستفادة من شبكات الغاز القائمة والسعي لتبادل الخبرات مع الهيئات الأوروبية والدولية في هذا الشأن.
ولفت الى المحور الخامس الذي يستهدف دعم القدرات الوطنية وبناء الكوادر بإطلاق برامج تدريب مهني وإدماج موضوعات الهيدروجين في المناهج الأكاديمية بالجامعات والمعاهد الفنية.
وكشف عن ان الندوة اوصت بتعيين منسق عام للمبادرة ليتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ المحاور الخمسة، ومتابعة تطورات صناعة الهيدروجين في المنطقة العربية على أن يتم مراجعة التقدم المحرز في محاور المبادرة بشكل دوي وذلك لضمان البدء الفوري لتنفيذ المبادرة وما تتضمنه من محاور فنية.
وأكد ان المبادرة تأتي تتويجا لجهود بذلتها المنظمة على مدار خمس سنوات والتي عملت خلالها على إعداد سلسلة من الدراسات المتخصصة في إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ونشر تقارير دورية ترصد التطورات على المستويين العربي والدولي.
وأكد أن هذه الدراسات والتقارير أمست مصدرا ومرجعا رئيسيا في قطاع الهيدروجين مشيرا الى ما قامت به المنظمة من تنظيم ندوات وورش عمل سنوية حول الهيدروجين وكذلك مشاركتها الفعالة في العديد من المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ومن بينها لجنة خبراء الغاز في الأمم المتحدة في جنيف.
كما اكد الأمين العام مساعي المنظمة المستمرة لرصد أبرز المبادرات والاستراتيجيات الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة العالمي لدراسة ما لها من تداعيات على صناعة النفط والغاز وبما لا يتعارض مع الخطط والتوجهات الدولية على مبدأ المنفعة المشتركة لكل الأطراف والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للطاقة.
وخلص الامين العام الى أن الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الندوة الثالثة للهيدروجين والمبادرة المنبثقة عنها من شأنه أن يعزز التعاون العربي والدولي ويدعم خطوات التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة ومواكبة التغيرات العالمية في قطاع الطاقة وبخاصة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره أحد الخيارات المطروحة والمقبولة دوليا لتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
وكانت المنظمة العربية للطاقة نظمت الخميس الماضي ندوة سنوية هي الثالثة بشأن طاقة الهيدروجين
شارك بها خبراء من سبع دول عربية اضافة الى ممثلي نحو 40 شركة متخصصة في قطاع النفط والغاز والهيدروجين ومراكز بحثية وإقليمية في مجال الطاقة.
وشهدت الندوة مشاركة فاعلة من الباحثين والخبراء وتقديم أوراق علمية متخصصة ومداخلات أثرت النقاشات وساهمت في تعميق الفهم المشترك. (النهاية)
م م
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