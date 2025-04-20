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الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة يعلن إطلاق مبادرة إرشادية حول طاقة الهيدروجين

الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة يعلن إطلاق مبادرة إرشادية حول طاقة الهيدروجين

2025-04-20 02:19:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 4 (كونا) -- أعلن الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) المهندس جمال اللوغاني اليوم الأحد إطلاق مبادرة إرشادية للهيدروجين بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في هذا القطاع الجديد وتبادل الخبرات بين الدول العربية والاستفادة من التجارب الدولية بهذا الاطار.
وقال المهندس اللوغاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المبادرة تهدف ايضا الى تحديد كيفية التكامل بين الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة والتركيز على تحديات سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.
وأضاف اللوغاني أن المبادرة جاءت ضمن توصيات الندوة السنوية الثالثة التي نظمتها المنظمة حول "التطورات العالمية والعربية للهيدروجين: الاتجاهات و التحديات والفرص" بالقاهرة الخميس الماضي بمشاركة نحو 11 متحدثا وحضور نحو 140 خبيرا ومتخصصا يمثلون وزارات البترول والطاقة والمعادن في سبع دول عربية.
وأوضح ان المبادرة تقوم على خمسة محاور رئيسية هي: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة من خلال الدعوة إلى إنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل البيانات والتجارب وتنظيم ورش عمل دورية وتشكيل فريق خبراء مشترك لمتابعة تطورات صناعة الهيدروجين اضافة الى إصدار دليل دوري لأفضل الممارسات والمواصفات القياسية.
وبين أن المحور الثاني هو تعزيز البحث العلمي والابتكار عبر دعم البرامج البحثية في تقنيات إنتاج الهيدروجين مثل التحليل الكهربائي والتقاط الكربون وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العربية لتطوير حلول تكنولوجية محلية.
وتابع القول ان المحور الثالث يتوخى دعم التكامل مع الطاقة المتجددة من خلال تطوير استراتيجيات وطنية لتكامل إنتاج الهيدروجين مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهيئة البنية التحتية لخفض التكاليف فيما يركز المحور الرابع على إعداد دراسات لتطوير شبكات نقل وتخزين الهيدروجين والاستفادة من شبكات الغاز القائمة والسعي لتبادل الخبرات مع الهيئات الأوروبية والدولية في هذا الشأن.
ولفت الى المحور الخامس الذي يستهدف دعم القدرات الوطنية وبناء الكوادر بإطلاق برامج تدريب مهني وإدماج موضوعات الهيدروجين في المناهج الأكاديمية بالجامعات والمعاهد الفنية.
وكشف عن ان الندوة اوصت بتعيين منسق عام للمبادرة ليتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ المحاور الخمسة، ومتابعة تطورات صناعة الهيدروجين في المنطقة العربية على أن يتم مراجعة التقدم المحرز في محاور المبادرة بشكل دوي وذلك لضمان البدء الفوري لتنفيذ المبادرة وما تتضمنه من محاور فنية.
وأكد ان المبادرة تأتي تتويجا لجهود بذلتها المنظمة على مدار خمس سنوات والتي عملت خلالها على إعداد سلسلة من الدراسات المتخصصة في إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ونشر تقارير دورية ترصد التطورات على المستويين العربي والدولي.
وأكد أن هذه الدراسات والتقارير أمست مصدرا ومرجعا رئيسيا في قطاع الهيدروجين مشيرا الى ما قامت به المنظمة من تنظيم ندوات وورش عمل سنوية حول الهيدروجين وكذلك مشاركتها الفعالة في العديد من المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ومن بينها لجنة خبراء الغاز في الأمم المتحدة في جنيف.
كما اكد الأمين العام مساعي المنظمة المستمرة لرصد أبرز المبادرات والاستراتيجيات الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة العالمي لدراسة ما لها من تداعيات على صناعة النفط والغاز وبما لا يتعارض مع الخطط والتوجهات الدولية على مبدأ المنفعة المشتركة لكل الأطراف والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للطاقة.
وخلص الامين العام الى أن الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الندوة الثالثة للهيدروجين والمبادرة المنبثقة عنها من شأنه أن يعزز التعاون العربي والدولي ويدعم خطوات التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة ومواكبة التغيرات العالمية في قطاع الطاقة وبخاصة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره أحد الخيارات المطروحة والمقبولة دوليا لتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
وكانت المنظمة العربية للطاقة نظمت الخميس الماضي ندوة سنوية هي الثالثة بشأن طاقة الهيدروجين
شارك بها خبراء من سبع دول عربية اضافة الى ممثلي نحو 40 شركة متخصصة في قطاع النفط والغاز والهيدروجين ومراكز بحثية وإقليمية في مجال الطاقة.
وشهدت الندوة مشاركة فاعلة من الباحثين والخبراء وتقديم أوراق علمية متخصصة ومداخلات أثرت النقاشات وساهمت في تعميق الفهم المشترك. (النهاية)

م م


MENAFN20042025000071011013ID1109450737

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