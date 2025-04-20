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العراق والأمم المتحدة يبحثان ترتيبات إنهاء عمل اليونامي

العراق والأمم المتحدة يبحثان ترتيبات إنهاء عمل اليونامي

2025-04-20 02:19:48
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 4 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي اتول كهاري سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المقرر اتمامه في شهر أغسطس من العام المقبل 2026.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني إشادته بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء عمل البعثة الاممية الذي اعتبره بداية فصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع الامم المتحدة.
وأكد السوداني اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الامم المتحدة معربا عن تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم.
من جانبه نقل المسؤول الاممي للسوداني رسالة من الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها حضوره إلى القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص


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