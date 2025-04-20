العراق والأمم المتحدة يبحثان ترتيبات إنهاء عمل اليونامي

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العراق والأمم المتحدة يبحثان ترتيبات إنهاء عمل اليونامي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 4 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي اتول كهاري سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المقرر اتمامه في شهر أغسطس من العام المقبل 2026.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني إشادته بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء عمل البعثة الاممية الذي اعتبره بداية فصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع الامم المتحدة.
وأكد السوداني اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الامم المتحدة معربا عن تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم.
من جانبه نقل المسؤول الاممي للسوداني رسالة من الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها حضوره إلى القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني إشادته بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء عمل البعثة الاممية الذي اعتبره بداية فصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع الامم المتحدة.
وأكد السوداني اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الامم المتحدة معربا عن تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم.
من جانبه نقل المسؤول الاممي للسوداني رسالة من الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها حضوره إلى القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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