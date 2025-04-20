وزير الخارجية التركي يفتتح قنصلية بلاده في وهران بالجزائر تعزيزا للعلاقات الثنائية

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وزير الخارجية التركي يفتتح قنصلية بلاده في وهران بالجزائر تعزيزا للعلاقات الثنائية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 4 (كونا) -- افتتح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مقر القنصلية العامة لتركيا بمدينة وهران غرب الجزائر ضمن زيارته الرسمية التي بدأها اليوم الأحد وتستمر يومين.
وقال فيدان في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الجزائرية إن "افتتاح القنصلية العامة لبلاده بعاصمة الغرب الجزائري سيعزز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.. كخطوة في إطار الدبلوماسية الاقتصادية من منطلق حرص تركيا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية".
ووصل فيدان اليوم إلى مطار أحمد بن بلة بوهران حيث دشن القنصلية التركية العامة بوهران بحضور الأمين العام للخارجية الجزائرية لوناس مقرمان ووالي وهران سمير شيباني.
وسيرأس فيدان مع نظيره الجزائري أحمد عطاف فعاليات الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين كما سيلتقي عددا من المسؤولين الجزائريين لبحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات في مقدمتها الأوضاع في غزة وسوريا بالإضافة إلى ملفي الساحل وليبيا. (النهاية)
م ر / ه س ص
وقال فيدان في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الجزائرية إن "افتتاح القنصلية العامة لبلاده بعاصمة الغرب الجزائري سيعزز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.. كخطوة في إطار الدبلوماسية الاقتصادية من منطلق حرص تركيا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية".
ووصل فيدان اليوم إلى مطار أحمد بن بلة بوهران حيث دشن القنصلية التركية العامة بوهران بحضور الأمين العام للخارجية الجزائرية لوناس مقرمان ووالي وهران سمير شيباني.
وسيرأس فيدان مع نظيره الجزائري أحمد عطاف فعاليات الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين كما سيلتقي عددا من المسؤولين الجزائريين لبحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات في مقدمتها الأوضاع في غزة وسوريا بالإضافة إلى ملفي الساحل وليبيا. (النهاية)
م ر / ه س ص
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