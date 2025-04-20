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وزير الخارجية التركي يفتتح قنصلية بلاده في وهران بالجزائر تعزيزا للعلاقات الثنائية

وزير الخارجية التركي يفتتح قنصلية بلاده في وهران بالجزائر تعزيزا للعلاقات الثنائية

2025-04-20 02:19:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 4 (كونا) -- افتتح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مقر القنصلية العامة لتركيا بمدينة وهران غرب الجزائر ضمن زيارته الرسمية التي بدأها اليوم الأحد وتستمر يومين.
وقال فيدان في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الجزائرية إن "افتتاح القنصلية العامة لبلاده بعاصمة الغرب الجزائري سيعزز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.. كخطوة في إطار الدبلوماسية الاقتصادية من منطلق حرص تركيا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية".
ووصل فيدان اليوم إلى مطار أحمد بن بلة بوهران حيث دشن القنصلية التركية العامة بوهران بحضور الأمين العام للخارجية الجزائرية لوناس مقرمان ووالي وهران سمير شيباني.
وسيرأس فيدان مع نظيره الجزائري أحمد عطاف فعاليات الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين كما سيلتقي عددا من المسؤولين الجزائريين لبحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات في مقدمتها الأوضاع في غزة وسوريا بالإضافة إلى ملفي الساحل وليبيا. (النهاية)

م ر / ه س ص


MENAFN20042025000071011013ID1109450735

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