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الصين تطرد سفينة فلبينية اخترقت مجال جزيرة هوانغيان المتنازع عليها
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 20 - 4 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الأحد أنها طردت سفينة فلبينية اخترقت المجال البحري لجزيرة هوانغيان التي يتنازعها البلدان واتهمتها بالدخول إلى مجال الجزيرة من دون إذن من بكين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية بالجيش الصيني تشاو تشي وي القول إن القيادة "أرسلت قوات بحرية لتتبع ومراقبة وطرد الفرقاطة الفلبينية (رقم 36) وفق القانون".
وحذر من أن تصرفات الفلبين "تشكل انتهاكا خطرا لسيادة الصين وتخالف أحكام القانون الصيني والقانون الدولي".
وأكد أن قوات القيادة الجنوبية "ستبقى في حالة تأهب قصوى للدفاع عن سيادة الصين وأمنها وصون السلام والاسقرار في بحر الصين الجنوبي". (النهاية)
س ل ق / م ع ح ع
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية بالجيش الصيني تشاو تشي وي القول إن القيادة "أرسلت قوات بحرية لتتبع ومراقبة وطرد الفرقاطة الفلبينية (رقم 36) وفق القانون".
وحذر من أن تصرفات الفلبين "تشكل انتهاكا خطرا لسيادة الصين وتخالف أحكام القانون الصيني والقانون الدولي".
وأكد أن قوات القيادة الجنوبية "ستبقى في حالة تأهب قصوى للدفاع عن سيادة الصين وأمنها وصون السلام والاسقرار في بحر الصين الجنوبي". (النهاية)
س ل ق / م ع ح ع
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