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الصين تطرد سفينة فلبينية اخترقت مجال جزيرة هوانغيان المتنازع عليها

الصين تطرد سفينة فلبينية اخترقت مجال جزيرة هوانغيان المتنازع عليها

2025-04-20 02:19:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 20 - 4 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الأحد أنها طردت سفينة فلبينية اخترقت المجال البحري لجزيرة هوانغيان التي يتنازعها البلدان واتهمتها بالدخول إلى مجال الجزيرة من دون إذن من بكين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية بالجيش الصيني تشاو تشي وي القول إن القيادة "أرسلت قوات بحرية لتتبع ومراقبة وطرد الفرقاطة الفلبينية (رقم 36) وفق القانون".
وحذر من أن تصرفات الفلبين "تشكل انتهاكا خطرا لسيادة الصين وتخالف أحكام القانون الصيني والقانون الدولي".
وأكد أن قوات القيادة الجنوبية "ستبقى في حالة تأهب قصوى للدفاع عن سيادة الصين وأمنها وصون السلام والاسقرار في بحر الصين الجنوبي". (النهاية)

س ل ق / م ع ح ع


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