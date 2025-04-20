دوري زين الممتاز.. القادسية يفوز على التضامن (5 - 1) ضمن الأسبوع الثاني من منافسات (مجموعة البطولة)

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دوري زين الممتاز.. القادسية يفوز على التضامن (5 - 1) ضمن الأسبوع الثاني من منافسات (مجموعة البطولة)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 4 (كونا) -- فاز فريق نادي القادسية لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره التضامن بنتيجة (5 - 1) ضمن الأسبوع الثاني من منافسات مجموعة البطولة في إطار الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) الموسم الكروي (2024 - 2025).
استهل التضامن أهداف المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الحمد الصباح بعد مرور تسع دقائق من بدايتها عن طريق عبدالعزيز نصاري ليمنح فريقه أفضلية في البداية.
وأدرك لاعب القادسية إسماعيل خافي التعادل عبر رأسية استقرت في شباك التضامن في الدقيقة الـ41 ليضيف فيصل الشطي هدف التقدم في الدقيقة الـ47 لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2 - 1).
في شوط المباراة الثاني سجل محمد الصولة (نجم اللقاء) ثلاثية لفريقه القادسية في الدقائق الـ90 والـ95 والـ99.
وبهذا الفوز العريض رفع القادسية رصيده إلى النقطة الـ38 يشغل بها المركز الثالث فيما بقي رصيد التضامن عند 20 نقطة تضعه في المركز السادس.
يذكر أن مجموعة البطولة تضم أصحاب المراكز الستة الأولى في الدوري الممتاز وتلعب فيما بينها بنظام (ذهاب وإياب) لحسم الفائز باللقب.
وتضم مجموعة الهبوط الفرق من المركز السابع إلى العاشر وتتنافس فيما بينها بنظام (ذهاب وإياب) أيضا لتفادي الهبوط للدرجة الأولى إذ سيهبط فريقان منها. (النهاية) م ي م
استهل التضامن أهداف المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الحمد الصباح بعد مرور تسع دقائق من بدايتها عن طريق عبدالعزيز نصاري ليمنح فريقه أفضلية في البداية.
وأدرك لاعب القادسية إسماعيل خافي التعادل عبر رأسية استقرت في شباك التضامن في الدقيقة الـ41 ليضيف فيصل الشطي هدف التقدم في الدقيقة الـ47 لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2 - 1).
في شوط المباراة الثاني سجل محمد الصولة (نجم اللقاء) ثلاثية لفريقه القادسية في الدقائق الـ90 والـ95 والـ99.
وبهذا الفوز العريض رفع القادسية رصيده إلى النقطة الـ38 يشغل بها المركز الثالث فيما بقي رصيد التضامن عند 20 نقطة تضعه في المركز السادس.
يذكر أن مجموعة البطولة تضم أصحاب المراكز الستة الأولى في الدوري الممتاز وتلعب فيما بينها بنظام (ذهاب وإياب) لحسم الفائز باللقب.
وتضم مجموعة الهبوط الفرق من المركز السابع إلى العاشر وتتنافس فيما بينها بنظام (ذهاب وإياب) أيضا لتفادي الهبوط للدرجة الأولى إذ سيهبط فريقان منها. (النهاية) م ي م
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