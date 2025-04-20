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دوري زين الممتاز.. القادسية يفوز على التضامن (5 - 1) ضمن الأسبوع الثاني من منافسات (مجموعة البطولة)

دوري زين الممتاز.. القادسية يفوز على التضامن (5 - 1) ضمن الأسبوع الثاني من منافسات (مجموعة البطولة)

2025-04-20 02:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 4 (كونا) -- فاز فريق نادي القادسية لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره التضامن بنتيجة (5 - 1) ضمن الأسبوع الثاني من منافسات مجموعة البطولة في إطار الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) الموسم الكروي (2024 - 2025).
استهل التضامن أهداف المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الحمد الصباح بعد مرور تسع دقائق من بدايتها عن طريق عبدالعزيز نصاري ليمنح فريقه أفضلية في البداية.
وأدرك لاعب القادسية إسماعيل خافي التعادل عبر رأسية استقرت في شباك التضامن في الدقيقة الـ41 ليضيف فيصل الشطي هدف التقدم في الدقيقة الـ47 لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2 - 1).
في شوط المباراة الثاني سجل محمد الصولة (نجم اللقاء) ثلاثية لفريقه القادسية في الدقائق الـ90 والـ95 والـ99.
وبهذا الفوز العريض رفع القادسية رصيده إلى النقطة الـ38 يشغل بها المركز الثالث فيما بقي رصيد التضامن عند 20 نقطة تضعه في المركز السادس.
يذكر أن مجموعة البطولة تضم أصحاب المراكز الستة الأولى في الدوري الممتاز وتلعب فيما بينها بنظام (ذهاب وإياب) لحسم الفائز باللقب.
وتضم مجموعة الهبوط الفرق من المركز السابع إلى العاشر وتتنافس فيما بينها بنظام (ذهاب وإياب) أيضا لتفادي الهبوط للدرجة الأولى إذ سيهبط فريقان منها. (النهاية) م ي م

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