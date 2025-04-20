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3 قتلى من الجيش اللبناني بانفجار ذخائر بالنبطية جنوب البلاد

3 قتلى من الجيش اللبناني بانفجار ذخائر بالنبطية جنوب البلاد

2025-04-20 02:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 4 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة آخرين بجروح نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية في محافظة النبطية بجنوب لبنان.
وقال الجيش اللبناني في بيان ان ضابطا وعسكريين في الجيش قتلوا وأصيب عدد آخر من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر حربية أثناء نقلها داخل آلية عسكرية في منطقة بريقع بمحافظة النبطية فيما تجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
كان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن اليوم مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح في غارتين جويتين شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
ويواصل الجيش اللبناني منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية تمشيط المواقع المختلفة في جنوب البلاد التي انسحب منها الاحتلال مخلفا وراءه العديد من الذخائر الحربية غير المنفجرة. (النهاية)

ف ز / ه س ص


MENAFN20042025000071011013ID1109450732

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