3 قتلى من الجيش اللبناني بانفجار ذخائر بالنبطية جنوب البلاد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
3 قتلى من الجيش اللبناني بانفجار ذخائر بالنبطية جنوب البلاد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 4 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة آخرين بجروح نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية في محافظة النبطية بجنوب لبنان.
وقال الجيش اللبناني في بيان ان ضابطا وعسكريين في الجيش قتلوا وأصيب عدد آخر من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر حربية أثناء نقلها داخل آلية عسكرية في منطقة بريقع بمحافظة النبطية فيما تجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
كان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن اليوم مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح في غارتين جويتين شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
ويواصل الجيش اللبناني منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية تمشيط المواقع المختلفة في جنوب البلاد التي انسحب منها الاحتلال مخلفا وراءه العديد من الذخائر الحربية غير المنفجرة. (النهاية)
ف ز / ه س ص
وقال الجيش اللبناني في بيان ان ضابطا وعسكريين في الجيش قتلوا وأصيب عدد آخر من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر حربية أثناء نقلها داخل آلية عسكرية في منطقة بريقع بمحافظة النبطية فيما تجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
كان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن اليوم مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح في غارتين جويتين شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
ويواصل الجيش اللبناني منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية تمشيط المواقع المختلفة في جنوب البلاد التي انسحب منها الاحتلال مخلفا وراءه العديد من الذخائر الحربية غير المنفجرة. (النهاية)
ف ز / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية