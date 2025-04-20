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(الألعاب الشتوية): فوز منتخب الكويت لهوكي الجليد ببرونزية العالم للمستوى الرابع استمرار لإنجازاته المميزة

(الألعاب الشتوية): فوز منتخب الكويت لهوكي الجليد ببرونزية العالم للمستوى الرابع استمرار لإنجازاته المميزة

2025-04-20 02:19:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 3 (كونا) -- قال رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي إن فوز منتخب الكويت الأول لهوكي الجليد بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للعبة للمستوى الرابع (أرمينيا 2025) التي اختتمت أمس السبت في العاصمة بريفان يعد استمرارا للإنجازات المميزة للمنتخب على الصعيد الخارجي.
وأضاف العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب وصول وفد المنتخب للبلاد أن (أزرق الهوكي) تمكن من صعود منصات التتويج للنسخ الثلاث الأخيرة وكان قريبا من تحقيق اللقب في أكثر من مناسبة لولا تفاصيل صغيرة مضيفا أنه سيسعى للفوز بالبطولة المقبلة للانتقال للمستوى الثالث.
واشاد بأداء اللاعبين القوي في جميع مباريات البطولة والذي جاء نتيجة للجهود المضنية التي بذلوها في التدريبات والمعسكرات التي سبقت البطولة مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة المتواصل للمنتخب "ما أثمر هذه النتائج المرضية".
وأكد أن النادي لن يدخر جهدا في دعم ورعاية المنتخب الكويتي والارتقاء بأداء اللاعبين لا سيما أن هذا المنتخب يضم عددا كبيرا من اللاعبين صغار السن الذين أثبتوا تميزهم وقدرتهم على التطور مثنيا على أداء الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني اندرياس بارتكفتش وكذلك الجهاز الإداري ما أدى إلى هذا الفوز .
من جانبه قال اللاعب مشاري محمد في تصريح مماثل لـ(كونا) إن البطولة اتسمت بأجواء تنافسية عالية لا سيما بين المنتخبات الثلاثة الأولى التي تساوت بعدد الفوز بالمباريات بواقع أربع مباريات لكل منها ليتم الحسم بفارق المواجهات المباشرة.
وأضاف أن هذا الأداء القوي للمنتخب في البطولة سيشكل دافعا قويا للاعبين لتكثيف الجهود لإحراز نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة مقدما شكره للنادي على دعمهم الكبير وتهيئة أفضل المعسكرات التدريبية.
كان في استقبال وفد المنتخب أمين سر النادي مشعل فليطح وأمين الصندوق المساعد محسن المعصب ووفد من العلاقات العامة من الهيئة العامة للرياضة مكون من إيمان المعضادي وجمانة أسد وعدد من مسؤولي النادي. (النهاية)

ف ش ا / ع ع ح


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