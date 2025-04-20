(الألعاب الشتوية): فوز منتخب الكويت لهوكي الجليد ببرونزية العالم للمستوى الرابع استمرار لإنجازاته المميزة

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(الألعاب الشتوية): فوز منتخب الكويت لهوكي الجليد ببرونزية العالم للمستوى الرابع استمرار لإنجازاته المميزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 3 (كونا) -- قال رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي إن فوز منتخب الكويت الأول لهوكي الجليد بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للعبة للمستوى الرابع (أرمينيا 2025) التي اختتمت أمس السبت في العاصمة بريفان يعد استمرارا للإنجازات المميزة للمنتخب على الصعيد الخارجي.
وأضاف العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب وصول وفد المنتخب للبلاد أن (أزرق الهوكي) تمكن من صعود منصات التتويج للنسخ الثلاث الأخيرة وكان قريبا من تحقيق اللقب في أكثر من مناسبة لولا تفاصيل صغيرة مضيفا أنه سيسعى للفوز بالبطولة المقبلة للانتقال للمستوى الثالث.
واشاد بأداء اللاعبين القوي في جميع مباريات البطولة والذي جاء نتيجة للجهود المضنية التي بذلوها في التدريبات والمعسكرات التي سبقت البطولة مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة المتواصل للمنتخب "ما أثمر هذه النتائج المرضية".
وأكد أن النادي لن يدخر جهدا في دعم ورعاية المنتخب الكويتي والارتقاء بأداء اللاعبين لا سيما أن هذا المنتخب يضم عددا كبيرا من اللاعبين صغار السن الذين أثبتوا تميزهم وقدرتهم على التطور مثنيا على أداء الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني اندرياس بارتكفتش وكذلك الجهاز الإداري ما أدى إلى هذا الفوز .
من جانبه قال اللاعب مشاري محمد في تصريح مماثل لـ(كونا) إن البطولة اتسمت بأجواء تنافسية عالية لا سيما بين المنتخبات الثلاثة الأولى التي تساوت بعدد الفوز بالمباريات بواقع أربع مباريات لكل منها ليتم الحسم بفارق المواجهات المباشرة.
وأضاف أن هذا الأداء القوي للمنتخب في البطولة سيشكل دافعا قويا للاعبين لتكثيف الجهود لإحراز نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة مقدما شكره للنادي على دعمهم الكبير وتهيئة أفضل المعسكرات التدريبية.
كان في استقبال وفد المنتخب أمين سر النادي مشعل فليطح وأمين الصندوق المساعد محسن المعصب ووفد من العلاقات العامة من الهيئة العامة للرياضة مكون من إيمان المعضادي وجمانة أسد وعدد من مسؤولي النادي. (النهاية)
ف ش ا / ع ع ح
وأضاف العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب وصول وفد المنتخب للبلاد أن (أزرق الهوكي) تمكن من صعود منصات التتويج للنسخ الثلاث الأخيرة وكان قريبا من تحقيق اللقب في أكثر من مناسبة لولا تفاصيل صغيرة مضيفا أنه سيسعى للفوز بالبطولة المقبلة للانتقال للمستوى الثالث.
واشاد بأداء اللاعبين القوي في جميع مباريات البطولة والذي جاء نتيجة للجهود المضنية التي بذلوها في التدريبات والمعسكرات التي سبقت البطولة مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة المتواصل للمنتخب "ما أثمر هذه النتائج المرضية".
وأكد أن النادي لن يدخر جهدا في دعم ورعاية المنتخب الكويتي والارتقاء بأداء اللاعبين لا سيما أن هذا المنتخب يضم عددا كبيرا من اللاعبين صغار السن الذين أثبتوا تميزهم وقدرتهم على التطور مثنيا على أداء الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني اندرياس بارتكفتش وكذلك الجهاز الإداري ما أدى إلى هذا الفوز .
من جانبه قال اللاعب مشاري محمد في تصريح مماثل لـ(كونا) إن البطولة اتسمت بأجواء تنافسية عالية لا سيما بين المنتخبات الثلاثة الأولى التي تساوت بعدد الفوز بالمباريات بواقع أربع مباريات لكل منها ليتم الحسم بفارق المواجهات المباشرة.
وأضاف أن هذا الأداء القوي للمنتخب في البطولة سيشكل دافعا قويا للاعبين لتكثيف الجهود لإحراز نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة مقدما شكره للنادي على دعمهم الكبير وتهيئة أفضل المعسكرات التدريبية.
كان في استقبال وفد المنتخب أمين سر النادي مشعل فليطح وأمين الصندوق المساعد محسن المعصب ووفد من العلاقات العامة من الهيئة العامة للرياضة مكون من إيمان المعضادي وجمانة أسد وعدد من مسؤولي النادي. (النهاية)
ف ش ا / ع ع ح
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