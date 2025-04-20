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استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

2025-04-20 02:19:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 4 (كونا) -- ذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية مساء اليوم الأحد أن أسيرا فلسطينيا استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واوضحت في بيان أنها بلغت هيئة شؤون الإسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسير ناصر الرداديدة (49 عاما) من بلدة (العبيدية) في محافظة (بيت لحم) بالضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن الأسير الردايدة نقل يوم أمس من سجن (عوفر) إلى مستشفى في الأراضي المحتلة عام 1948 وهو معتقل منذ سبتمبر 2023 بعد أن اصيب برصاص الاحتلال في حينه.
وأوضح البيان أن ردايدة هو الشهيد الثاني في صفوف الأسرى في غضون أربعة أيام ما يرفع عدد الأسرى الشهداء إلى 65 منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري من بينهم 40 من قطاع غزة.
وشددت الهيئة والنادي على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة.
وذكر البيان أن أبرز الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال هي ممارسة التعذيب والتجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية والاعتداءات الجسدية والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس).
وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل ردايدة وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. (النهاية)

ن ق / ف ا س


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