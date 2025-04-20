استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 4 (كونا) -- ذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية مساء اليوم الأحد أن أسيرا فلسطينيا استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واوضحت في بيان أنها بلغت هيئة شؤون الإسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسير ناصر الرداديدة (49 عاما) من بلدة (العبيدية) في محافظة (بيت لحم) بالضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن الأسير الردايدة نقل يوم أمس من سجن (عوفر) إلى مستشفى في الأراضي المحتلة عام 1948 وهو معتقل منذ سبتمبر 2023 بعد أن اصيب برصاص الاحتلال في حينه.
وأوضح البيان أن ردايدة هو الشهيد الثاني في صفوف الأسرى في غضون أربعة أيام ما يرفع عدد الأسرى الشهداء إلى 65 منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري من بينهم 40 من قطاع غزة.
وشددت الهيئة والنادي على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة.
وذكر البيان أن أبرز الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال هي ممارسة التعذيب والتجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية والاعتداءات الجسدية والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس).
وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل ردايدة وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. (النهاية)
ن ق / ف ا س
واوضحت في بيان أنها بلغت هيئة شؤون الإسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسير ناصر الرداديدة (49 عاما) من بلدة (العبيدية) في محافظة (بيت لحم) بالضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن الأسير الردايدة نقل يوم أمس من سجن (عوفر) إلى مستشفى في الأراضي المحتلة عام 1948 وهو معتقل منذ سبتمبر 2023 بعد أن اصيب برصاص الاحتلال في حينه.
وأوضح البيان أن ردايدة هو الشهيد الثاني في صفوف الأسرى في غضون أربعة أيام ما يرفع عدد الأسرى الشهداء إلى 65 منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري من بينهم 40 من قطاع غزة.
وشددت الهيئة والنادي على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة.
وذكر البيان أن أبرز الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال هي ممارسة التعذيب والتجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية والاعتداءات الجسدية والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس).
وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل ردايدة وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. (النهاية)
ن ق / ف ا س
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية