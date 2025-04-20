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النجمة في مطب الجبلين

النجمة في مطب الجبلين

2025-04-20 02:16:29
(MENAFN- Al Watan) تدخل منافسات دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى مراحل الحسم، مع انطلاقة الجولة الـ30، ليكون الدوري على بعد 5 جولات من نهايته، وتنطلق الجولة المهمة، اليوم بـ3 مواجهات، إذ يلتقي في مواجهة صعبة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية الجبلين الخامس برصيد 47 نقطة، والنجمة الثاني بـ56.
ويتقابل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه، العدالة الذي يحل في المركز الرابع بـ51 نقطة، والطائي السابع برصيد 44 نقطة.
وعلى ملعبه يستقبل الزلفي العاشر بـ38 نقطة، ضيفه المترنح العين الذي يحل في المركز الـ16 أول مراكز الهبوط برصيد 25 نقطة.

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