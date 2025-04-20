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النجمة في مطب الجبلين
(MENAFN- Al Watan) تدخل منافسات دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى مراحل الحسم، مع انطلاقة الجولة الـ30، ليكون الدوري على بعد 5 جولات من نهايته، وتنطلق الجولة المهمة، اليوم بـ3 مواجهات، إذ يلتقي في مواجهة صعبة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية الجبلين الخامس برصيد 47 نقطة، والنجمة الثاني بـ56.
ويتقابل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه، العدالة الذي يحل في المركز الرابع بـ51 نقطة، والطائي السابع برصيد 44 نقطة.
وعلى ملعبه يستقبل الزلفي العاشر بـ38 نقطة، ضيفه المترنح العين الذي يحل في المركز الـ16 أول مراكز الهبوط برصيد 25 نقطة.
ويتقابل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه، العدالة الذي يحل في المركز الرابع بـ51 نقطة، والطائي السابع برصيد 44 نقطة.
وعلى ملعبه يستقبل الزلفي العاشر بـ38 نقطة، ضيفه المترنح العين الذي يحل في المركز الـ16 أول مراكز الهبوط برصيد 25 نقطة.
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