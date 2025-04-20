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الأهلي يرفض رحيل مدافعه

الأهلي يرفض رحيل مدافعه

2025-04-20 02:16:28
(MENAFN- Al Watan) رفض الأهلي فكرة التخلي عن مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز، في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبينت مصادر أن الإدارة الأهلاوية تلقت عدة عروض من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنها قوبلت بالرفض، خصوصاً وأن اللاعب إحدى الركائز الأساسية في قلعة الكؤوس، إضافة إلى رفض مدرب الفريق، الألماني فكرة رحيل مدافعه.

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