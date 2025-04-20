الأهلي يرفض رحيل مدافعه

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأهلي يرفض رحيل مدافعه
(MENAFN- Al Watan) رفض الأهلي فكرة التخلي عن مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز، في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبينت مصادر أن الإدارة الأهلاوية تلقت عدة عروض من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنها قوبلت بالرفض، خصوصاً وأن اللاعب إحدى الركائز الأساسية في قلعة الكؤوس، إضافة إلى رفض مدرب الفريق، الألماني فكرة رحيل مدافعه.
وبينت مصادر أن الإدارة الأهلاوية تلقت عدة عروض من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنها قوبلت بالرفض، خصوصاً وأن اللاعب إحدى الركائز الأساسية في قلعة الكؤوس، إضافة إلى رفض مدرب الفريق، الألماني فكرة رحيل مدافعه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية