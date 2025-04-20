وعي البيئية تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة

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وعي البيئية تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة
(MENAFN- Al Watan) احتفلت جمعية وعي البيئية بمنطقة القصيم والمشرفة على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، في منطقة القصيم، بحضور ممثلين من مركز الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم وأعضاء الجمعية وعدد من المتطوعين باستكمال زراعة (10) آلاف شجرة في مشروع مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية الواقع شرق مدينة بريدة.
وبدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس إدارة جمعية وعي البيئية والمشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن الصقير، أكد فيها أهمية هذا المشروع الذي يحظى بدعم واهتمام أمير المنطقة، ونوه إلى أن مبادرة التشجير التي نحتفل بها اليوم تأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة، وتمثل تتويجا لمراحل التشجير في المشروع. كما تبادل الحضور الآراء والمقترحات الهادفة لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، ودور القطاع غير الربحي في تعزيز الغطاء النباتي في المملكة.
وقام الجميع بغرس عدد من الأشجار المحلية في أرض المشروع، وفي نهاية الاحتفال اطلع الجميع على عناصر مشروع مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، خلال جولة في أرجاء المشروع، مستمعين لشرح من مدير المشروع الدكتور محمد القرعاوي.
وبدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس إدارة جمعية وعي البيئية والمشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن الصقير، أكد فيها أهمية هذا المشروع الذي يحظى بدعم واهتمام أمير المنطقة، ونوه إلى أن مبادرة التشجير التي نحتفل بها اليوم تأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة، وتمثل تتويجا لمراحل التشجير في المشروع. كما تبادل الحضور الآراء والمقترحات الهادفة لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، ودور القطاع غير الربحي في تعزيز الغطاء النباتي في المملكة.
وقام الجميع بغرس عدد من الأشجار المحلية في أرض المشروع، وفي نهاية الاحتفال اطلع الجميع على عناصر مشروع مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، خلال جولة في أرجاء المشروع، مستمعين لشرح من مدير المشروع الدكتور محمد القرعاوي.
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