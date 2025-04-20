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وعي البيئية تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة

وعي البيئية تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة

2025-04-20 02:11:53
(MENAFN- Al Watan) احتفلت جمعية وعي البيئية بمنطقة القصيم والمشرفة على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، في منطقة القصيم، بحضور ممثلين من مركز الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم وأعضاء الجمعية وعدد من المتطوعين باستكمال زراعة (10) آلاف شجرة في مشروع مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية الواقع شرق مدينة بريدة.
وبدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس إدارة جمعية وعي البيئية والمشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن الصقير، أكد فيها أهمية هذا المشروع الذي يحظى بدعم واهتمام أمير المنطقة، ونوه إلى أن مبادرة التشجير التي نحتفل بها اليوم تأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة، وتمثل تتويجا لمراحل التشجير في المشروع. كما تبادل الحضور الآراء والمقترحات الهادفة لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، ودور القطاع غير الربحي في تعزيز الغطاء النباتي في المملكة.
وقام الجميع بغرس عدد من الأشجار المحلية في أرض المشروع، وفي نهاية الاحتفال اطلع الجميع على عناصر مشروع مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، خلال جولة في أرجاء المشروع، مستمعين لشرح من مدير المشروع الدكتور محمد القرعاوي.

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