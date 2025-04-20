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الرياض ضيف شرف في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب

الرياض ضيف شرف في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب

2025-04-20 02:11:53
(MENAFN- Al Watan) تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة، لقيادة مشاركة مدينة الرياض بصفتها "ضيف الشرف" في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025، ضمن دورته التاسعة والأربعين، الذي يُقام خلال الفترة من 22 أبريل إلى 12 مايو، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وذلك في مشاركة ثقافية استثنائية تعكس مكانة المملكة المتنامية على خارطة الثقافة العالمية.
وجاء اختيار مدينة الرياض، ضيف الشرف للمعرض تأكيدًا للدور الريادي لمدينة الرياض في المشهد الثقافي العالمي، الذي يعكس التزامها بتعزيز الحوار الحضاري والانفتاح على الثقافات الأخرى، من خلال الثقافة كأداة للتواصل الإنساني والتبادل المعرفي.
وتقود هذه المشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة مجموعة من الجهات الوطنية والثقافية، تشمل هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودارة الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي، وإبراز الإرث الحضاري العريق لمدينة الرياض.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة الرياض ضيف شرف في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب تمثل فرصة إستراتيجية للتعريف بالثقافة السعودية إلى جمهور عالمي جديد، وتُعد منصة حضارية تتيح تقديم صورة حية عن المشهد الثقافي المتنوع في المملكة، وتفعيل جسور التفاهم والحوار مع الشعوب الأخرى من خلال الأدب والفنون واللغة.
وسيضم جناح مدينة الرياض برنامجًا ثقافيًا شاملًا يعكس تنوعها الإبداعي وهويتها الثقافية، ويتضمن ندوات، وجلسات حوارية، وأمسيات شعرية، وعروضًا أدائية، وركنًا تفاعليًا للطفل، إضافة إلى معرض للمخطوطات والكتب، وركن خاص بالإصدارات السعودية المترجمة إلى اللغة الإسبانية، وذلك في إطار التعريف بالثقافة السعودية الأصيلة عالميًا، وتعزيز حضورها في أمريكا اللاتينية.
كما يقدم الجناح مجموعة من الأركان المتخصصة التي تُبرز ثراء التراث والثقافة السعودية، من بينها ركن الحرف اليدوية الذي يعرض نماذج من الصناعات التقليدية الحية، وركن المستنسخات التراثية الذي يُسلّط الضوء على العمارة والعناصر الجمالية التاريخية للرياض، وأيضًا العروض الفنية والمسرحية الثقافية، إلى جانب ركن الاستقبال المستوحى من الطراز السلماني الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ومنطقة عروض الأزياء التقليدية المصحوبة بشروحات تعريفية باللغة الإسبانية، إضافة إلى تجربة الأطباق الشعبية من مطبخ الرياض التي تقدم للزوار بأسلوب تعريفي يعكس تنوع الثقافة الغذائية السعودية.

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