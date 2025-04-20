"اجدان للتطوير العقاري" و"مجموعة روشن" توقعان اتفاقية بيع وشراء لتطوير وجهة سكنية في مجتمع المنار بمكة المكرمة
وقد مثّل شركة ((اجدان)) في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي محمد بن عبدالمحسن العتيبي، ومن جانب ((مجموعة روشن)) الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات تشارلز بيلي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم النهضة العمرانية وإعادة تشكيل المشهد الحضري وتعزيز معايير جودة الحياة في مكة المكرمة.
وتُعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية ((اجدان)) في تطوير مشاريع سكنية متميزة، حيث تعتزم الشركة تنفيذ وجهة سكنية في مجتمع "المنار" تضم من 113 فيلا سكنية، تمتد على مساحة تتجاوز 32 ألف متر مربع تشمل مختلف المرافق والخدمات الحيوية، ويتسم المشروع بتخطيط عمراني عصري مستوحى من الطراز المعماري المحلي للمنطقة.
كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي غرب الحرم المكي، على بُعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تمثل ثالث شراكة استراتيجية بين ((اجدان للتطوير العقاري)) و((مجموعة روشن))، حيث سبق أن أطلقت ((اجدان)) مشروع "رسين سدرة 1" في شمال الرياض، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا، وتبع ذلك توقيع اتفاقية "رسين سدرة 2" ضمن مجتمع "سدرة" التابع لمجموعة روشن، والذي يُعد من أكثر المجتمعات السكنية طلبًا في مدينة الرياض.
وتؤكد شركة ((اجدان للتطوير العقاري)) التزامها بأعلى معايير الجودة بجميع مشاريعها، والتي تتضمن مشاريع سكنية وتجارية وضيافة وترفيه؛ بهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والإسهام في تعزيز جودة الحياة، ودعم قطاع التطوير العقاري بالمملكة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية