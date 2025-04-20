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مؤتمر للقوى العاملة السعودية في التمريض بجامعة شقراء

مؤتمر للقوى العاملة السعودية في التمريض بجامعة شقراء

2025-04-20 02:11:52
(MENAFN- Al Watan) أقامت جامعة شقراء، يوم الخميس 17 أبريل 2025م، مؤتمر القوى العاملة السعودية في التمريض 2025م، برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، والدكتور محمد بن عبدالله الربيش الرئيس التنفيذي لبرنامج المستشفيات الجامعية بمجلس شؤون الجامعات، وعمداء كليات التمريض في الجامعات السعودية، وعدد من منسوبي وطلبة كلية التمريض بالجامعة، في البهو الرئيس بمبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء.
وأكد رئيس جامعة شقراء، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أن التمريض ليس مجرد مهنة وإنما هو ركيزة أساسية للمنظومة الصحية وواجهة إنسانية للتعامل مع المواطن والمقيم في أدق لحظات الحياة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة أكدت على بناء قطاع صحي قوي وفعال، تكون فيه الكوادر السعودية هي الأساس في تقديم الرعاية وضمان الجودة واستدامة الخدمات.
وأوضح السيف أنه مع تسارع التحولات الوطنية في القطاع الصحي تأتي الحاجة الملحة لدعم التمريض بالكوادر السعودية المؤهلة، من خلال برامج التمريض في الجامعات السعودية، لافتًا إلى أن المرجو من هذا المؤتمر هو دراسة وتشخيص واقع التمريض وتقديم الحلول التي من شأنها تسريع وتيرة التوطين وتعزيز استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وإعادة تشكيل صورة مهنة التمريض في الوعي المجتمعي.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التمريض، تناولت عدة محاور من بينها تحسين بيئة العمل والرعاية التمريضية، وتطوير الكوادر التمريضية في المملكة، إضافة إلى معرض للملصقات العلمية لاستعراض أحدث الأوراق البحثية في مجال تطوير القوى العاملة السعودية في التمريض.
كما تخلل المؤتمر عدد من المحاضرات العلمية تناولت عدة موضوعات من بينها؛ إعداد قائد تمريض في علم التنفيذ لتحديث السياسات المبنية ع لى الأدلة وتحسين الجودة، واستخدام تقنية الواقع الافتراضي(VR) في المقرر السريري للأمومة في برنامج بكالوريوس التمريض، إضافة إلى استكشاف دور التمريض في تخطيط وتطوير القوى العاملة المستقبلية في المملكة العربية السعودية، والقيمة المدركة ومعوقات الشهادات التخصصية للتمريض السريري في المملكة، وكذلك الكفايات المهنية في الرعاية الصحية الافتراضية لمتخصصي الرعاية الصحية، وفاعلية برامج تأهيل الممرضين والممرضات حديثي التخرج في دعم انتقالهم إلى الممارسة المهنية في المملكة العربية السعودية.

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