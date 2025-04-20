الدانة بطلا للسوبر السعودي الإماراتي

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الدانة بطلا للسوبر السعودي الإماراتي
(MENAFN- Al Watan) تُوِّج الخليج بلقب النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة اليد، عقب تغلُّبه على نظيره شباب الأهلي الإماراتي31/ 26، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة النهدة بنادي شباب الأهلي في دبي، وسط حضور جماهيري مميز، ليتوج الدانة باللقب للمرة الثانية، بعد تتويجه بلقب النسخة الأولى من البطولة.
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