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الدانة بطلا للسوبر السعودي الإماراتي

الدانة بطلا للسوبر السعودي الإماراتي

2025-04-20 02:11:52
(MENAFN- Al Watan) تُوِّج الخليج بلقب النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة اليد، عقب تغلُّبه على نظيره شباب الأهلي الإماراتي31/ 26، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة النهدة بنادي شباب الأهلي في دبي، وسط حضور جماهيري مميز، ليتوج الدانة باللقب للمرة الثانية، بعد تتويجه بلقب النسخة الأولى من البطولة.

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