3 أندية تظفر بذهب المبارزة

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3 أندية تظفر بذهب المبارزة
(MENAFN- Al Watan) اختتمت بطولة المملكة للمبارزة الجولة الذهبية (عمومي)، التي على صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والـرئيس التنـفيذي للاتـحاد عـبدالله السـنيـد الفائزين بالبطولة.
حيث حقق لاعب الهلال علي البنعلي ذهبية سلاح الشيش، وفي منافسات سلاح السيبر، حصد لاعب الأهلي علي البحراني الميدالية الذهبية، فيما ظفر لاعب الهدى جواد الداوود بذهبية سلاح الابيه.
حيث حقق لاعب الهلال علي البنعلي ذهبية سلاح الشيش، وفي منافسات سلاح السيبر، حصد لاعب الأهلي علي البحراني الميدالية الذهبية، فيما ظفر لاعب الهدى جواد الداوود بذهبية سلاح الابيه.
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