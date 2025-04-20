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3 أندية تظفر بذهب المبارزة

3 أندية تظفر بذهب المبارزة

2025-04-20 02:11:52
(MENAFN- Al Watan) اختتمت بطولة المملكة للمبارزة الجولة الذهبية (عمومي)، التي على صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والـرئيس التنـفيذي للاتـحاد عـبدالله السـنيـد الفائزين بالبطولة.
حيث حقق لاعب الهلال علي البنعلي ذهبية سلاح الشيش، وفي منافسات سلاح السيبر، حصد لاعب الأهلي علي البحراني الميدالية الذهبية، فيما ظفر لاعب الهدى جواد الداوود بذهبية سلاح الابيه.

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