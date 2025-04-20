اليوم.. انطلاق السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى لـ الفورمولا 1

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اليوم.. انطلاق السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى لـ الفورمولا 1
(MENAFN- Al Watan) تشهد حلبة كورنيش جدة اليوم، إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، ضمن بطولة العالم للفورمولا1، والتي تقام في المملكة للمرة الخامسة على التوالي، بإشراف من وزارة الرياضة.
وتمكن الهولندي ماكس فيرستابن، من خطف مركز الانطلاق، بعد أن حقق أفضل توقيت في جولة التجارب الرسمية.
وتمكن الهولندي ماكس فيرستابن، من خطف مركز الانطلاق، بعد أن حقق أفضل توقيت في جولة التجارب الرسمية.
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