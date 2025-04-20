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اليوم.. انطلاق السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى لـ الفورمولا 1

اليوم.. انطلاق السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى لـ الفورمولا 1

2025-04-20 02:11:52
(MENAFN- Al Watan) تشهد حلبة كورنيش جدة اليوم، إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، ضمن بطولة العالم للفورمولا1، والتي تقام في المملكة للمرة الخامسة على التوالي، بإشراف من وزارة الرياضة.
وتمكن الهولندي ماكس فيرستابن، من خطف مركز الانطلاق، بعد أن حقق أفضل توقيت في جولة التجارب الرسمية.

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