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خسارة صادمة
(MENAFN- Al Watan) اكتفى المنتخب السعودي تحت 17 عاما بوصافة بطولة كأس آسيا للناشئين، التي دارت رحاها في جدة والطائف، بخسارته أمام نظيره الأوزبكي صفر/2 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وعلى الرغم من الخسارة، فإن الأخضر لم يكن سيئا خلال شوطي اللقاء، وشاطر منافسه السيطرة وتبادل الهجمات، لكن أدى عدم تركيز لاعبيه أمام المرمى إلى إهدار الفرص السانحة للتسجيل. كما أنهم لم يستغلوا النقص العددي في صفوف الأوزبك بالشوط الثاني بعد إقصاء لاعبين بالبطاقة الحمراء.
وبانتصاره في النهائي، أضاف المنتخب الأوزبكي اللقب الثاني في خزائنه بعد لقب 2012، بينما بقي الأخضر على لقبين حققهما في نسختي 1985 و1988.
- الأخضر اكتفى بالوصافة القارية
- الصقور قدموا مستويات مميزة
- الأخضر لم يستغل النقص العددي لدى الأوزبك
- خسارة اللقب لا تعني نهاية المطاف
- المنتخب الحالي يشكل نواة المستقبل
وعلى الرغم من الخسارة، فإن الأخضر لم يكن سيئا خلال شوطي اللقاء، وشاطر منافسه السيطرة وتبادل الهجمات، لكن أدى عدم تركيز لاعبيه أمام المرمى إلى إهدار الفرص السانحة للتسجيل. كما أنهم لم يستغلوا النقص العددي في صفوف الأوزبك بالشوط الثاني بعد إقصاء لاعبين بالبطاقة الحمراء.
وبانتصاره في النهائي، أضاف المنتخب الأوزبكي اللقب الثاني في خزائنه بعد لقب 2012، بينما بقي الأخضر على لقبين حققهما في نسختي 1985 و1988.
- الأخضر اكتفى بالوصافة القارية
- الصقور قدموا مستويات مميزة
- الأخضر لم يستغل النقص العددي لدى الأوزبك
- خسارة اللقب لا تعني نهاية المطاف
- المنتخب الحالي يشكل نواة المستقبل
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