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خسارة صادمة

خسارة صادمة

2025-04-20 02:11:51
(MENAFN- Al Watan) اكتفى المنتخب السعودي تحت 17 عاما بوصافة بطولة كأس آسيا للناشئين، التي دارت رحاها في جدة والطائف، بخسارته أمام نظيره الأوزبكي صفر/2 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وعلى الرغم من الخسارة، فإن الأخضر لم يكن سيئا خلال شوطي اللقاء، وشاطر منافسه السيطرة وتبادل الهجمات، لكن أدى عدم تركيز لاعبيه أمام المرمى إلى إهدار الفرص السانحة للتسجيل. كما أنهم لم يستغلوا النقص العددي في صفوف الأوزبك بالشوط الثاني بعد إقصاء لاعبين بالبطاقة الحمراء.
وبانتصاره في النهائي، أضاف المنتخب الأوزبكي اللقب الثاني في خزائنه بعد لقب 2012، بينما بقي الأخضر على لقبين حققهما في نسختي 1985 و1988.
- الأخضر اكتفى بالوصافة القارية
- الصقور قدموا مستويات مميزة
- الأخضر لم يستغل النقص العددي لدى الأوزبك
- خسارة اللقب لا تعني نهاية المطاف
- المنتخب الحالي يشكل نواة المستقبل

MENAFN20042025000089011017ID1109450672

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