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مبادرة مستقبلكم يهمكم لطلاب مدارس تعليم المزاحمية وضرماء

مبادرة مستقبلكم يهمكم لطلاب مدارس تعليم المزاحمية وضرماء

2025-04-20 02:11:51
(MENAFN- Al Watan) أطلقت إدارة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء التابعة لتعليم منطقة الرياض والكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية اليوم الأحد مبادرة "مستقبلكم يهمكم " بحضور عميد الكلية أ. سعد دحيم السبيعي ومديرة المكتب الدكتورة ريم العروي وعدد من منسوبي المكتب والكلية.
وتهدف المبادرة التي تنعقد في الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية لمدة 4 أيام إلى رفع مستوى المعرفة لدى طلاب الصف الثالث الثانوي في مدارس المكتب والمجالات التي تتطلبها المرحلة القادمة لتحقيق مستهدفات روية المملكة 2030 ليكونوا على كفاءة عالية وإمكانيات محترفة بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالتخصصات والبرامج التي تقوم بها الكلية.
وفي نهاية اليوم الأول، كرمت إدارة المكتب عميد الكلية أ. سعد دحيم السبيعي ومنسوبي الكلية ومدير فرع جميعة إنسان لرعاية الأيتام بمحافظة المزاحمية أ. ناصر القحطاني المبادرة كما كرمت إدارة الكلية مديرة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور ريم العروي ومدير إدارة الموارد البشرية ومشرف التوجيه الطلابي بالمكتب.

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