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أسمنت الجنوبية تطلق مبادرة البصمة الخضراء لزراعة 150 ألف شجرة في جازان

أسمنت الجنوبية تطلق مبادرة البصمة الخضراء لزراعة 150 ألف شجرة في جازان

2025-04-20 02:11:51
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، من مقر مصنعها في جازان، مبادرة "البصمة الخضراء" الهادفة إلى زراعة 150 ألف شجرة محلية في المنطقة، ضمن مشروع بيئي طموح يشمل زراعة 500 ألف شجرة في مختلف مواقع عمليات الشركة بحلول عام 2030، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وجرى تدشين المبادرة برعاية محافظ أحد المسارحة الأستاذ فيصل بن ناصر بن لبده، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، ورؤساء المراكز، وممثلي القطاعات البيئية، ومجموعة من المتطوعين، وسط تفاعل لافت ومشاركة واسعة في غرس الأشجار.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المهندس عقيل بن كدسة، في كلمته خلال الحفل، أن مبادرة "البصمة الخضراء" تأتي في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، وحرصها على دعم الجهود الوطنية في تعزيز الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في محيط المصانع والمجتمعات المحلية.
وبيّن أن المبادرة ستُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ بالمشروعات التجريبية في الفترة 2025 – 2026، تليها مرحلة التوسع في مناطق عمليات الشركة خلال 2027 – 2028، وتُختتم بمرحلة تعظيم الأثر واستدامة النتائج البيئية في 2029 – 2030، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمجتمعات المدنية.
وشهدت الفعالية زراعة 25 ألف شجرة كمرحلة أولى لعام 2025 في مصنع جازان، بمشاركة من مسؤولي الجهات الحكومية والمتطوعين، كما تم عرض منتجات زراعية من إنتاج المصنع مثل المانجو والموز وغيرها، ما يعكس انسجام الصناعة مع البيئة في نموذج فريد يجمع بين التنمية الصناعية والحفاظ على الطبيعة.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم محافظ أحد المسارحة تقديراً لرعايته وتشريفه للمبادرة، ثم قام الرئيس التنفيذي بمشاركة المحافظ بتكريم الجهات الحكومية وغير الربحية الشريكة، نظير إسهاماتهم في إنجاح المبادرة ؛ كما تم توزيع عدد من الشتلات على الحضور لتعزيز ثقافة التشجير والمشاركة

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