أسمنت الجنوبية تطلق مبادرة البصمة الخضراء لزراعة 150 ألف شجرة في جازان

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أسمنت الجنوبية تطلق مبادرة البصمة الخضراء لزراعة 150 ألف شجرة في جازان
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، من مقر مصنعها في جازان، مبادرة "البصمة الخضراء" الهادفة إلى زراعة 150 ألف شجرة محلية في المنطقة، ضمن مشروع بيئي طموح يشمل زراعة 500 ألف شجرة في مختلف مواقع عمليات الشركة بحلول عام 2030، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وجرى تدشين المبادرة برعاية محافظ أحد المسارحة الأستاذ فيصل بن ناصر بن لبده، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، ورؤساء المراكز، وممثلي القطاعات البيئية، ومجموعة من المتطوعين، وسط تفاعل لافت ومشاركة واسعة في غرس الأشجار.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المهندس عقيل بن كدسة، في كلمته خلال الحفل، أن مبادرة "البصمة الخضراء" تأتي في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، وحرصها على دعم الجهود الوطنية في تعزيز الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في محيط المصانع والمجتمعات المحلية.
وبيّن أن المبادرة ستُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ بالمشروعات التجريبية في الفترة 2025 – 2026، تليها مرحلة التوسع في مناطق عمليات الشركة خلال 2027 – 2028، وتُختتم بمرحلة تعظيم الأثر واستدامة النتائج البيئية في 2029 – 2030، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمجتمعات المدنية.
وشهدت الفعالية زراعة 25 ألف شجرة كمرحلة أولى لعام 2025 في مصنع جازان، بمشاركة من مسؤولي الجهات الحكومية والمتطوعين، كما تم عرض منتجات زراعية من إنتاج المصنع مثل المانجو والموز وغيرها، ما يعكس انسجام الصناعة مع البيئة في نموذج فريد يجمع بين التنمية الصناعية والحفاظ على الطبيعة.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم محافظ أحد المسارحة تقديراً لرعايته وتشريفه للمبادرة، ثم قام الرئيس التنفيذي بمشاركة المحافظ بتكريم الجهات الحكومية وغير الربحية الشريكة، نظير إسهاماتهم في إنجاح المبادرة ؛ كما تم توزيع عدد من الشتلات على الحضور لتعزيز ثقافة التشجير والمشاركة
وجرى تدشين المبادرة برعاية محافظ أحد المسارحة الأستاذ فيصل بن ناصر بن لبده، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، ورؤساء المراكز، وممثلي القطاعات البيئية، ومجموعة من المتطوعين، وسط تفاعل لافت ومشاركة واسعة في غرس الأشجار.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المهندس عقيل بن كدسة، في كلمته خلال الحفل، أن مبادرة "البصمة الخضراء" تأتي في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، وحرصها على دعم الجهود الوطنية في تعزيز الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في محيط المصانع والمجتمعات المحلية.
وبيّن أن المبادرة ستُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ بالمشروعات التجريبية في الفترة 2025 – 2026، تليها مرحلة التوسع في مناطق عمليات الشركة خلال 2027 – 2028، وتُختتم بمرحلة تعظيم الأثر واستدامة النتائج البيئية في 2029 – 2030، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمجتمعات المدنية.
وشهدت الفعالية زراعة 25 ألف شجرة كمرحلة أولى لعام 2025 في مصنع جازان، بمشاركة من مسؤولي الجهات الحكومية والمتطوعين، كما تم عرض منتجات زراعية من إنتاج المصنع مثل المانجو والموز وغيرها، ما يعكس انسجام الصناعة مع البيئة في نموذج فريد يجمع بين التنمية الصناعية والحفاظ على الطبيعة.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم محافظ أحد المسارحة تقديراً لرعايته وتشريفه للمبادرة، ثم قام الرئيس التنفيذي بمشاركة المحافظ بتكريم الجهات الحكومية وغير الربحية الشريكة، نظير إسهاماتهم في إنجاح المبادرة ؛ كما تم توزيع عدد من الشتلات على الحضور لتعزيز ثقافة التشجير والمشاركة
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