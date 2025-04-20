حرب الرسوم الجمركية ترفع أسعار طائرات بوينج وإيرباص - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) في السنوات الأخيرة، وبسبب اضطراب سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كورونا، ارتفعت أسعار الطائرات التجارية، وهي الآن على وشك الارتفاع أكثر مع تضرر بوينغ وإيرباص من حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.صرح خبير طيران لوكالة الأنباء الفرنسية، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً ((مقارنةً بعام 2018 ارتفعت أسعار الطائرات التجارية بنحو 30%)).

وتواجه شركتا الطيران العملاقتان، الأمريكية والأوروبية، ارتفاعاً في نفقات المواد الخام مثل التيتانيوم، ومدخلات الإنتاج، والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع رواتب العمال وفقا لسي إن إن.

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قال المدير الإداري لشركة الاستشارات ((إيرو ديناميك))، ريتشارد أبو العافية، إن السلع التي تضخمت ((بمعدل مرتفع للغاية)) تشمل المسبوكات والمطروقات و((أي شيء مصنوع من التيتانيوم، خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية تقريباً إلى الولايات المتحدة وأوروبا)).يُقدر أبو العافية أن أسعار المواد والمعدات قد ارتفعت بنسبة 40% منذ عام 2021، هذا قبل فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الفولاذ والألومنيوم، المستخدمين في الطائرات.

وقال أبو العافية ((من المفارقات أن المواد الخام لم تكن مشكلة، لكن دونالد ترامب مصمم على جعلها مشكلة)).يتسارع التضخم في قطاع الطيران، وقال رئيس تحرير منصة إيركرافت فاليو نيوز، جون بيرسينوس ((سيزداد الأمر سوءاً مع هذه الرسوم الجمركية المفروضة))، معقباً ((هذه الرسوم كارثية)).

ويمكن للجيل الأحدث من الطائرات، مثل بوينغ 737 ماكس و787 دريملاينر وإيرباص A321neo، أن يفرض أسعاراً أعلى على المشترين بفضل انخفاض استهلاك للوقود.

نظرياً لا ينعكس تأثير الرسوم الجمركية على تسعير الطائرات المُتفق عليه، حيث لم تُحدّث بوينغ قائمة أسعارها منذ عام 2023، بينما ظلت قائمة إيرباص على حالها منذ عام 2018، ولكن لا أحد يستخدم أسعار الكتالوج منذ زمن طويل، حيث يختلف السعر النهائي في كل عقد نتيجة اختلاف تكوين الطائرة وتفاصيلها.

وأضاف الخبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن شركات الطيران غالباً ما تتفاوض على أسعار خدمات إضافية مثل دعم الطائرات أو التدريب عند تسليم الطائرات، ما يجعل الأسعار الرسمية بلا معنى.وعادةً ما تتضمن عقود الطائرات الجديدة بنوداً مرنة لمراعاة التضخم وتقلبات أسعار الصرف، كما يُمكن تعديل الأسعار في حال تأخر التسليم.

أفادت بوينغ لوكالة الأنباء الفرنسية بأنها تُقيّم الأسعار بناءً على تكاليف الإنتاج وعوامل السوق الأخرى، لكنها لا تُناقش التفاصيل علناً احتراماً لقواعد المنافسة.

لدى كل من بوينج وإيرباص حالياً تراكم كبير من طلبات الطائرات، ما سيُبقيهما مشغولتين حتى نهاية العقد، لكن هذا الطلب القوي ليس سبب زيادة الأسعار.

على العكس، قال الخبير ((إنه وضع تنافسي للغاية، تتنافس الشركتان على كل صفقة، وهذا يخفض الأسعار)).

وتختار معظم شركات الطيران التعامل مع كل من إيرباص وبوينج.قال مانفريد هادر، من شركة رولاند بيرغر الاستشارية ((قبل جائحة كوفيد تنافست بوينغ وإيرباص على سوق كانت الأسعار فيه منخفضة للغاية، لكن بعد انتهاء فترة الجائحة أصبحت شركات الطيران أكثر قُدرة على شراء طائرات أكثر تكلفة، استفادةً من الطلب القوي على السفر، ما عزز أسعار التذاكر وربحية شركات الطيران)).

في فبراير 2025، طلبت شركة الطيران اليابانية ((ANA 77)) طائرة من بوينج وإيرباص وشركة إمبراير البرازيلية، ما يوفر أسعاراً محدثة تُظهر زيادة واضحة عن المستويات السابقة.

وحدد الطلب الياباني سعر طائرة بوينج 787 دريملاينر بنحو 386 مليون دولار أمريكي وطائرة 737 ماكس بنحو 159 مليون دولار، بارتفاع 32% و31% على التوالي، مقارنةً بأسعار عام 2023، وفقاً لحسابات وكالة الأنباء الفرنسية.

وحدد الطلب سعر طائرة إيرباص A321neo بنحو 148 مليون دولار بارتفاع 14.3 في المئة فقط مقارنةً بأسعار عام 2018.

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