دي.إتش.إل ستعلق أي شحنات تزيد عن 800 دولار للمستهلكين الأمريكيين - جريدة البورصة

دي.إتش.إل ستعلق أي شحنات تزيد عن 800 دولار للمستهلكين الأمريكيين - جريدة البورصة
ولم يكن الإشعار الذي رفعته الشركة على موقعها الإلكتروني مؤرخا، لكن البيانات الوصفية أظهرت أنه وضع أمس السبت.موضوعات متعلقة ترامب يقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأمريكية تباين مؤشرات بورصات الخليج فى ختام التعاملات أوكرانيا ربما تحتاج لاستيراد 6.3 مليار متر مكعب من الغاز الشتاء المقبل
وعزت الشركة سبب الإيقاف إلى القواعد الجمركية الأمريكية الجديدة التي تتطلب معالجة رسمية لدخول جميع الشحنات التي تزيد قيمتها عن 800 دولار بعد أن كان الحد الأدنى في السابق 2500 دولار حتى صدور تعديل في الخامس من أبريل.
وأوضحت أنها لن تعلق الشحنات بين الشركات، لكنها قد تتأخر. ولن تتأثر الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار سواء للشركات أو المستهلكين بهذه التغييرات.
وذكرت الشركة في بيان أن هذه الخطوة إجراء مؤقت.
وردا على أسئلة رويترز، قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها ستواصل التعامل مع شحنات من هونج كونج إلى الولايات المتحدة“وفقا للقواعد واللوائح الجمركية المعمول بها” وإنها“ستعمل مع عملائها لمساعدتهم في فهم التغييرات المقررة في الثاني من مايو والتكيف معها”.
جاء ذلك بعد أن قالت هيئة بريد هونج كونج الأسبوع الماضي إنها علقت خدمات البريد للبضائع المرسلة عن طريق البحر إلى الولايات المتحدة التي اتهمتها“بالبلطجة” بعدما ألغت واشنطن أحكام إعفاء تبادل الطرود القادمة من الصين وهونج كونج من الرسوم الجمركية.المصدر:
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