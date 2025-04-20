دي.إتش.إل ستعلق أي شحنات تزيد عن 800 دولار للمستهلكين الأمريكيين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة دي.إتش.إل إكسبرس التابعة لهيئة البريد الألمانية إنها ستعلق الشحنات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار من شركات عالمية إلى مستهلكين أفراد في الولايات المتحدة اعتبارا من غد الاثنين لأن تغيير لوائح تنظيمية أمريكية أطال فترة التخليص الجمركي.

ولم يكن الإشعار الذي رفعته الشركة على موقعها الإلكتروني مؤرخا، لكن البيانات الوصفية أظهرت أنه وضع أمس السبت.

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وعزت الشركة سبب الإيقاف إلى القواعد الجمركية الأمريكية الجديدة التي تتطلب معالجة رسمية لدخول جميع الشحنات التي تزيد قيمتها عن 800 دولار بعد أن كان الحد الأدنى في السابق 2500 دولار حتى صدور تعديل في الخامس من أبريل.

وأوضحت أنها لن تعلق الشحنات بين الشركات، لكنها قد تتأخر. ولن تتأثر الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار سواء للشركات أو المستهلكين بهذه التغييرات.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الخطوة إجراء مؤقت.

وردا على أسئلة رويترز، قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها ستواصل التعامل مع شحنات من هونج كونج إلى الولايات المتحدة“وفقا للقواعد واللوائح الجمركية المعمول بها” وإنها“ستعمل مع عملائها لمساعدتهم في فهم التغييرات المقررة في الثاني من مايو والتكيف معها”.

جاء ذلك بعد أن قالت هيئة بريد هونج كونج الأسبوع الماضي إنها علقت خدمات البريد للبضائع المرسلة عن طريق البحر إلى الولايات المتحدة التي اتهمتها“بالبلطجة” بعدما ألغت واشنطن أحكام إعفاء تبادل الطرود القادمة من الصين وهونج كونج من الرسوم الجمركية.

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