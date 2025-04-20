هيفاء حسين تبكي على الهواء بسبب زوج والدتها
خبرني - دخلت البحرينية هيفاء حسين في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، في مقابلة مع تلفزيون البحرين، عندما طُرِح عليها سؤال "لو أُعطيتِ عصاً سحرية، من هو الشخص الوحيد الذي تتمنين عودته للحياة ولو للحظات؟".
وأجابت هيفاء بتأثر بالغ، وقالت إن الذي تتمنى عودته هو زوج والدتها الراحل، قبل بكائها وهي تستعيد ذكرياتها معه، مشيرة إلى مكانته الكبيرة في حياتها، وتأثيره العميق في نشأتها وتربيتها، حيث وصفته بمثابة أب ثانٍ لها، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وقالت هيفاء: "زوج أمي، رحمه الله، كان حنوناً بشكل لا يُصدّق، أفتقده كثيراً، لقد شارك والدتي في تربيتنا، وعاملني أنا وأخي كما لو كنا أولاده تماماً.. كان نِعم الرجل، وعزيزاً على قلبي إلى أبعد حد".
واستطردت قائلة: "أشكره على كل شيء فعله من أجلنا، على محبته، واهتمامه، واحتضانه لنا.. في زمننا هذا من النادر أن تجد زوج أم أو زوجة أب يملكون قلوباً نقية كقلوب الأمهات والآباء الحقيقيين.. لقد منحنا من قلبه وروحه وخوفه علينا دون تمييز".
وأضافت "لقد ربّانا، وأنفق علينا، ووقف إلى جانبنا كأننا أولاده.. تمنيت لو كان على قيد الحياة الآن فقط لأقول له كم أحبّه.. لم نشبع منه، رحل مبكراً جداً، في الأربعينات من عمره".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية