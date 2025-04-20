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هيفاء حسين تبكي على الهواء بسبب زوج والدتها

هيفاء حسين تبكي على الهواء بسبب زوج والدتها

2025-04-20 07:15:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - دخلت البحرينية هيفاء حسين في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، في مقابلة مع تلفزيون البحرين، عندما طُرِح عليها سؤال "لو أُعطيتِ عصاً سحرية، من هو الشخص الوحيد الذي تتمنين عودته للحياة ولو للحظات؟".

وأجابت هيفاء بتأثر بالغ، وقالت إن الذي تتمنى عودته هو زوج والدتها الراحل، قبل بكائها وهي تستعيد ذكرياتها معه، مشيرة إلى مكانته الكبيرة في حياتها، وتأثيره العميق في نشأتها وتربيتها، حيث وصفته بمثابة أب ثانٍ لها، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وقالت هيفاء: "زوج أمي، رحمه الله، كان حنوناً بشكل لا يُصدّق، أفتقده كثيراً، لقد شارك والدتي في تربيتنا، وعاملني أنا وأخي كما لو كنا أولاده تماماً.. كان نِعم الرجل، وعزيزاً على قلبي إلى أبعد حد".

واستطردت قائلة: "أشكره على كل شيء فعله من أجلنا، على محبته، واهتمامه، واحتضانه لنا.. في زمننا هذا من النادر أن تجد زوج أم أو زوجة أب يملكون قلوباً نقية كقلوب الأمهات والآباء الحقيقيين.. لقد منحنا من قلبه وروحه وخوفه علينا دون تمييز".

وأضافت "لقد ربّانا، وأنفق علينا، ووقف إلى جانبنا كأننا أولاده.. تمنيت لو كان على قيد الحياة الآن فقط لأقول له كم أحبّه.. لم نشبع منه، رحل مبكراً جداً، في الأربعينات من عمره".


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