غزة: 44 شهيدا و 145 مصابا بغزة في 24 ساعة

خبرني - قالت وزارة الصحة في غزة ان 44 شهيدا وصلوا الى مستشفيات القطاع اضافة الى 145 مصابا خلال الساعات 24 الماضية.



وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ان هناك عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 51201 شهيد و 116869 مصابا منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.