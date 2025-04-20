تهنئة لمنال ابو الشيخ بمناسبة الحصول على الدكتوراه

تهنئة لمنال ابو الشيخ بمناسبة الحصول على الدكتوراه
خبرني - تتقدم أسرة الدكتورة منال ابو الشيخ بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة من الجامعة الاردنية كلية العلوم التربوية بتقدير امتياز ، وتضمنت الاطروحة ،ابتكار برنامج الكتروني Student's x-ray، يكشف عن مستوى أداء الطلبة ويعالج نقاط الضعف ويرتقي بمستوى الطلبة للوصول إلى اتقان التعلم ، مبارك هذا الإنجاز لقطاع التعليم في اردننا الحبيب
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