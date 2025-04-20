تهنئة لمنال ابو الشيخ بمناسبة الحصول على الدكتوراه

خبرني - تتقدم أسرة الدكتورة منال ابو الشيخ بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة من الجامعة الاردنية كلية العلوم التربوية بتقدير امتياز ، وتضمنت الاطروحة ،ابتكار برنامج الكتروني Student's x-ray، يكشف عن مستوى أداء الطلبة ويعالج نقاط الضعف ويرتقي بمستوى الطلبة للوصول إلى اتقان التعلم ، مبارك هذا الإنجاز لقطاع التعليم في اردننا الحبيب

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