تجارة الأردن تشارك في اجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية



خبرني - شاركت غرفة تجارة الأردن في الاجتماع الـ41 للجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وتضمن الوفد المشارك كل من رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي جواد البطوش، وسلطان علان ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن.

ووفقًا لبيان صادر عن الغرفة اليوم الاحد، فقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من القضايا ذات الصلة بأعمالها، وطالبت، بدعم من وفد الغرفة، منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، مؤكدة على أهمية تحقيق التمثيل الكامل لجميع الدول الأعضاء.

كما تم مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، ومن ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان " التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية"، والسياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحدّ من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات مؤتمر العمل العربية، وتقرير ونشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ومتابعة المسائل المالية والادارية.

وأكد البطوش ان مشاركة غرفة تجارة الأردن في أعمال اللجنة الدائمة لشؤون العمل التابعة لاتحاد الغرف العربية، تأتي انطلاقًا من حرصها على تمثيل مصالح القطاع الخاص الأردني في المحافل الاقتصادية العربية، والإسهام الفاعل في صياغة السياسات المتعلقة بقضايا العمل والتشغيل على المستوى العربي.

واشار البطوش ان لجنة شؤون العمل الدائمة في اتحاد الغرف العربية هي إحدى اللجان المتخصصة التي تأسست ضمن هيكلية الاتحاد، الذي أُنشئ في عام 1951 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، لافتا الى ان اللجنة تهدف الى متابعة قضايا العمل والتشغيل في المنطقة العربية، وضمان التنسيق المستمر بين ممثلي أصحاب الأعمال والحكومات والمنظمات العمالية.

وبين البطوش ان اللجنة تعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي غرف التجارة العربية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف الدول الأعضاء.

من جهته اشار علان الى ان مشاركة الغرفة في أعمال مؤتمر العمل العربي فرصة استراتيجية لعرض التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في الأردن، والمساهمة في بلورة توصيات مشتركة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وبين علان ان المؤتمر يتيح للأردن موقعًا فاعلًا في مناقشة السياسات المرتبطة بسوق العمل، والحوار الاجتماعي، وحقوق العمال، مما ينعكس إيجابًا على تطوير التشريعات العمالية وتعزيز التنافسية والاستثمار في المملكة.

يذكر أن اللجنة الدائمة لشؤون العمل المنبثقة عن اتحاد الغرف العربية تعقد اجتماعها الدوري كل عام قبيل انعقاد أعمال مؤتمر العمل العربي وتضم في عضويتها ممثلي أصحاب الأعمال المشاركين في هذا المؤتمر، وتهدف الى تعزيز الحوار الاجتماعي، ومتابعة قضايا العمل العربية والتنسيق مع المنظمات الدولية.

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