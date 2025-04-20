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الأردن يرحب بالتقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

الأردن يرحب بالتقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

2025-04-20 07:15:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان سلطنة عُمان الشقيقة عن التوافق الذي توصّلت إليه الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عُقِدَت في العاصمة الإيطالية روما، والذي أفضى إلى اتفاق الجانبين للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الحوار وحل النزاعات عبر الطرق السلمية، ما ينعكس على تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وثمّن السفير القضاة جهود سلطنة عُمان الشقيقة، والجمهورية الإيطالية الصديقة، في استضافة المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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