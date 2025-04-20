مطلوب أمني يؤذي نفسه بأداة حادة بعد رفضه إبراز هويته في عمّان

مطلوب أمني يؤذي نفسه بأداة حادة بعد رفضه إبراز هويته في عمّان
خبرني - أقدم أحد أرباب السوابق في العاصمة عمّان على إيذاء نفسه باستخدام أداة حادة كانت بحوزته، عقب رفضه إبراز هويته الشخصية لطاقم دورية نجدة اشتبه به أثناء قيامها بواجبها الرسمي.
ووفق ما صرح به مصدر أمني، فإن طاقم دورية النجدة اشتبه بأحد الأشخاص في أحد شوارع العاصمة، وطلب منه إبراز إثباته الشخصي، إلا أن الأخير رفض الاستجابة وأبدى مقاومة شديدة، قبل أن يقوم بإخراج أداة حادة وإيذاء نفسه.
وأضاف المصدر أنه جرى إسعاف الشخص المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت أنه من أرباب السوابق، وصادر بحقه طلبان قضائيان، كما تم العثور بحوزته على كمية من المواد المخدرة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تمت السيطرة على المشتبه به وضبطه، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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