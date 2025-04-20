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مطلوب أمني يؤذي نفسه بأداة حادة بعد رفضه إبراز هويته في عمّان

مطلوب أمني يؤذي نفسه بأداة حادة بعد رفضه إبراز هويته في عمّان

2025-04-20 07:15:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أقدم أحد أرباب السوابق في العاصمة عمّان على إيذاء نفسه باستخدام أداة حادة كانت بحوزته، عقب رفضه إبراز هويته الشخصية لطاقم دورية نجدة اشتبه به أثناء قيامها بواجبها الرسمي.

ووفق ما صرح به مصدر أمني، فإن طاقم دورية النجدة اشتبه بأحد الأشخاص في أحد شوارع العاصمة، وطلب منه إبراز إثباته الشخصي، إلا أن الأخير رفض الاستجابة وأبدى مقاومة شديدة، قبل أن يقوم بإخراج أداة حادة وإيذاء نفسه.


وأضاف المصدر أنه جرى إسعاف الشخص المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت أنه من أرباب السوابق، وصادر بحقه طلبان قضائيان، كما تم العثور بحوزته على كمية من المواد المخدرة.


وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تمت السيطرة على المشتبه به وضبطه، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

MENAFN20042025000151011027ID1109450135

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