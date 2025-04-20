مواطنون في السلط يشيعون جثمان وافد سوداني عمل فيها - فيديو
خبرني - شيع مواطنون في مدينة السلط جثمان وافد سوداني توفي فيها.
وشارك المئات من أبناء مدينة السلط ، يوم السبت ، بتشييع جثمان السوداني "محمد سوار الذهب" الذي كان يعمل في المدينة منذ سنوات.
وتكفل المواطن أبو مالك العوايشة بتكاليف الدفن والعزاء واولم لعدد من افراد السفارة السودانية والجالية السودانية الذين حضروا للمشاركة في تشييع جثمان سوار الذهب.
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