هل تأثرت أسعار الهواتف بالأردن بعد رسوم ترمب؟

خبرني - أكد رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في الأجهزة الخلوية، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال الربع الأول من العام 2025 قرابة 306 آلاف جهاز من مختلف الأنواع والموديلات، وهو ما يعكس استقرارا في المعروض وتوفرا يلبي احتياجات السوق المحلي.

وأوضح علوش في بيان صحفي، الأحد، أن التجار يعرضون الأجهزة من دون تحقيق أرباح مرتفعة، سعيا منهم إلى تنشيط حركة البيع في ظل المنافسة العالية، وضمان استمرارية التوريد بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ونوّه إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة لم تؤثر على أسعار الأجهزة في السوق الأردني، نظراً لأن هذه الأجهزة معفاة من الجمارك عند تصديرها من الولايات المتحدة إلى الأردن، مما حافظ على استقرار الأسعار رغم التغيرات الدولية.

وشدد علوش على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية حماية المستهلك، والتي تتابع بشكل دوري ومستمر حركة الأسواق، وتعمل على ضمان التوازن السعري ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب.

وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة تُعنى بإنفاذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه، وتراقب الالتزام بها، كما تستقبل وتعالج شكاوى المواطنين من خلال آليات تضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بمصالح المزودين، وذلك من خلال عقد جلسات فض النزاع والوصول إلى تسوية ودية.