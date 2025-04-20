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التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية

التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية

2025-04-20 07:15:31
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حذرت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين من تداول روابط وهمية على صفحات التواصل الإجتماعي، تدعي أنها تعود للوزارة، للحصول على مساعدات مالية في حال الدخول لهذه الروابط والتسجيل من خلالها.

وأكدّت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها.

كما دعت جميع المواطنين لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم وزارة التنمية الاجتماعية يدعي تقديم المساعدات المالية، تجنباً للوقوع في عمليات النصب والإحتيال من قبل من يقفون خلف هذه الروابط والصفحات الوهمية

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