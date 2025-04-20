التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية
خبرني - حذرت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين من تداول روابط وهمية على صفحات التواصل الإجتماعي، تدعي أنها تعود للوزارة، للحصول على مساعدات مالية في حال الدخول لهذه الروابط والتسجيل من خلالها.
وأكدّت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها.
كما دعت جميع المواطنين لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم وزارة التنمية الاجتماعية يدعي تقديم المساعدات المالية، تجنباً للوقوع في عمليات النصب والإحتيال من قبل من يقفون خلف هذه الروابط والصفحات الوهمية
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