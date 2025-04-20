قاعدة ترامب تطالب بتنفيذ وعود الثأر من الديموقراطيين

MENAFN - Al-Bayan) لم يكن العفو الذي أصدره دونالد ترامب عن أنصاره المدانين في قضية اقتحام مبنى الكابيتول كافيا برأي قاعدة الرئيس الأمريكي التي تبدي استياءها لتأخر الإدارة الجمهورية في تنفيذ وعودها بالتأثر من الديموقراطيين.

وبدأ أنصار ترامب من برلمانيين وصحافيين ومدّعين يفقدون صبرهم في انتظار السقوط الموعود لـ"الأعداء من الداخل" الذين ندد بهم ترامب طوال حملته الانتخابية.

صحيح أن ترامب أصدر أوامر بملاحقة مسؤولَين كبيرين تصديا له خلال ولايته الرئاسية الأولى، وأرغم عدة مكاتب محاماة كبرى معارضة له على تقديم عمل تطوعي وخدمات قانونية مجانية بمئات ملايين الدولارات للدولة الفدرالية، تحت طائلة تلقي عقوبات.

غير أن ذلك لم يرضِ أنصاره البالغ عددهم حوالي 1500 الذين اقتحموا مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021 لتعطيل جلسة المصادقة على انتخاب سلفه الديموقراطي جو بايدن، رغم أنه عفا عنهم فور توليه السلطة مجددا في 20 يناير.

وإثارة استياء قاعدة ترامب قد يعرض لعواقب وخيمة، كما حصل لمدير وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) تيموثي هوغ الذي أقاله ترامب في مطلع أبريل نزولا عند طلب مؤثرة من مؤيدي نظريات المؤامرة لورا لومر خلال لقاء في البيت الأبيض.

وتتركز أنظار الأوساط المتطرفة من أنصار ترامب على وزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل ومساعده دان بونغينو الذي كان يقدم برنامجا إذاعيا.

- "تخلوا عنكم" –

وأكد بونغينو وعدد من المعلقين الآخرين من اليمين المتطرف على مدى سنوات أن مجموعة إجرامية من الديموقراطيين الذين أطلقوا افتراءات بحق عائلة ترامب سيتلقون عقابهم.

غير أن هذا لم يترجم على أرض الواقع ولم تباشر أي ملاحقات حتى الآن بحق أي مسؤول ديموقراطي كبير، ما يضع بونغينو في موقع صعب يرغمه على التوجه إلى جمهوره عبر إكس لدعوته إلى التريث.

وسعى الأسبوع الماضي إلى تهدئة غضب قاعدة الرئيس، مؤكدا بصورة مبهمة أنه يعمل "على عدد من المبادرات المهمة لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي".

وكتب "أعرف أنهم تخلوا عنكم في الماضي، أنتم تستحقون أفضل من ذلك وهذا ما سنحققه لكم".

لكن هذه التأكيدات لم تقنع ريتشارد "بيغو" بارنيت، أحد متظاهري الكابيتول الذي انتشرت صوره واضعا رجليه على مكتب الرئيسة الديموقراطية آنذاك لمجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكتب على إكس مبديا غضبه "نريد أن تتحقق الوعود! انتفضنا! حضرنا عندما طلب منا دونالد! ولم نر شيئا يتحقق".

"أكثر شراسة بكثير"

وأقامت الناشطة السياسية المحافظة سوزان مونك، مؤسسة "مشروع العفو ج6" عن متظاهري السادس من يناير، مقارنة بالأرقام بين عمل إدارة ترامب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تولي مهامها، وإدارة سلفه جو بايدن.

وكتبت الاسبوع الماضي "نحن اليوم في 16 من أبريل. في 16 أبريل 2021 كان نظام بايدن اعتقل حتى ذلك الحين 406 مدافعين من 6 يناير، قبل إدانة 99,7% منهم. كم عملية اعتقال نفذتها بام (بوندي)؟"

وتبدي قاعدة "ماغا"، نسبة إلى شعار ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، كذلك نفاد صبرها لعدم أجراء عمليات ترحيل أجانب بأعداد كبرى، تنفيذا لما وعد ترامب بالقيام به منذ يومه الأول في البيت الأبيض.

وقامت الإدارة الجمهورية في منتصف مارس بترحيل أكثر من مئتي مهاجر معظمهم من الفنزويليين إلى السلفادور، لكن المحكمة العليا أمرت السبت بتعليق عمليات الترحيل، رافضة الأساس القانوني الذي تستند إليه.

ويسعى البعض للتبرير لترامب، ومنهم توم فيتون، رئيس المجموعة القانونية المحافظة "جوديشال ووتش"، الذي اعتبر أن الرئيس لديه مشاغل كثيرة.

لكنه قال متحدثا خلال مقابلة عبر بودكاست "وور روم" الذي يحييه ستيف بانون حليف ترامب، إنه يجدر ببوندي وباتيل أن يكونوا "أكثر شراسة بكثير".

وأضاف "ربما هناك أشخاص جيدون يعملون في الإف بي آي، لكنهم خائفون ولا يجرؤون على القيام بأي شيء".