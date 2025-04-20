الطبطبائي لقياديي التربية إعادة صياغة شاملة للمناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة



تغيير المناهج يهدف لتعزيز الهوية الوطنية وتجسيد قيم الولاء والانتماء للكويت وقيادتها السياسية

تأكيد على إشراك المعلمين والباحثين في إعداد التصورات لتحقيق جودة المناهج وربطها بالواقع التعليمي

تشكيل 9 فرق عمل من كل توجيه لمباشرة مهمة المراجعة الشاملة وإعادة صياغة المناهج تحديد أسبوعين كحد أقصى لإنهاء التصورات مع التأكيد على ضرورة خطة تنفيذ واضحة شاملة للمحتوى الدراسي

عبدالعزيز الفضلي

ترأس وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي اجتماعًا ضم كلاً من الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف، والوكيل المساعد للمناهج التربوية بالتكليف، ومدير إدارة تطوير المناهج، إلى جانب موجهي عموم المواد الدراسية.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير جميع الموجهين ومسؤولي الإدارات المعنية بتقديم تصور مبدئي شامل لإعادة بناء وتأليف المناهج الدراسية لكافة المواد من الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع المتوسط، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير أو تعديل جزئي، بل يتطلب إعادة صياغة شاملة تستند إلى معايير علمية وتربوية معتمدة، تراعي المستجدات العالمية وتتماشى مع القيم والمبادئ الوطنية، بما يرسخ الانتماء للكويت والولاء لقيادتها، ويسهم في بناء شخصية الطالب القادر على الإبداع والمواطنة الفاعلة.

كما شدد الطبطبائي على أن من أهداف تغيير المناهج ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية الكويتية في نفوس الطلبة، من خلال محتوى يبرز تاريخ الكويت، ودور القيادة السياسية في التنمية، ووعي الشعب في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن مادة مثل "الاجتماعيات" ستكون منصة أساسية لتعريف الطلبة بمكانة الوطن وتاريخه، مع ضمان تكامل هذا الهدف مع باقي المواد الدراسية.

وقد أصدر تعليمات صريحة بأن يقوم كل توجيه من تواجيه المواد الدراسية بتشكيل تسع فرق عمل متخصصة، تتولى تنفيذ مهام المراجعة الشاملة وإعادة بناء المناهج، بحيث تشمل فرق العمل مختلف الجوانب التربوية والمعرفية والنفسية، وتضم عناصر من داخل الوزارة والميدان التربوي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الرؤية الأكاديمية ومتطلبات الواقع التعليمي.

وشدد الطبطبائي على أهمية إشراك الكفاءات التربوية وأصحاب الخبرة من الميدان التعليمي في إعداد التصورات، داعيًا إلى الاستفادة من المعلمين ذوي التجربة، إضافة إلى الباحثين التربويين والنفسيين، بهدف ضمان جودة المناهج وربطها باحتياجات الطلبة والمجتمع، وتعزيز قدرتها على تكوين جيل واعٍ ومتمكن علميًا وفكريًا.

ونوه الطبطبائي بأن المناهج الجديدة يجب ألا تكون منفصلة أو مجزأة، بل مترابطة ومتكاملة، بحيث يُعزَّز المفهوم الوطني مثلاً في مادة الاجتماعيات بآية قرآنية في مادة التربية الإسلامية، ويعزَّز بنفس الوقت بشعر وطني في مادة اللغة العربية، لترسيخ القيم والمفاهيم بشكل شمولي يرفع من قيمة الولاء والانتماء لدى الطلبة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالمناهج، مع التأكيد على ضرورة تحديد آليات فعالة للتنسيق والمتابعة خلال مرحلة إعداد التصورات، بما يضمن وضوح الأدوار والتكامل في العمل المؤسسي.

وأكد الطبطبائي على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة ومصفوفة شاملة لمحتوى المناهج الدراسية لجميع الصفوف المستهدفة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه التصورات خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع، تمهيدًا لعرضها على اللجان العليا لاعتمادها والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني دقيق ومدروس.

واختتم الطبطبائي الاجتماع بالتأكيد على أن إصلاح المناهج يمثل حجر الأساس في تطوير التعليم، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ رؤية شاملة تستند إلى مبادئ الدولة وتعليمات القيادة السياسية، لتحقيق نظام تعليمي وطني يليق بأبناء الكويت ويواكب طموحاتها المستقبلية.