الإحصاء 2 41% زيادة سنوية بالتضخم المحلي خلال مارس الماضي

الإحصاء 2 41% زيادة سنوية بالتضخم المحلي خلال مارس الماضي
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.41% نهاية مارس الماضي على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في البلاد خلال مارس الماضي بنسبة 0.29% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وعزت «الإحصاء» ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل، موضحة أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس بنسبة 4.99% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024.
كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.07% على أساس سنوي، وزاد مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 4.26%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 0.74%، كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) 3.46%.
وأوضحت البيانات الصادرة عن «الإحصاء»، أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 3.79%، فيما شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا بنسبة 0.98% في مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأشارت إلى أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.72% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 1.92%، في وقت ارتفعت فيه أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) 0.87%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 1.5%، وارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.72%، ولفتت البيانات إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 1.77% على أساس سنوي في مارس الماضي، وبنسبة 0.15% على أساس شهري.
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