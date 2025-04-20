الإحصاء 2 41% زيادة سنوية بالتضخم المحلي خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.41% نهاية مارس الماضي على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في البلاد خلال مارس الماضي بنسبة 0.29% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وعزت «الإحصاء» ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل، موضحة أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس بنسبة 4.99% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024.

كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.07% على أساس سنوي، وزاد مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 4.26%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 0.74%، كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) 3.46%.

وأوضحت البيانات الصادرة عن «الإحصاء»، أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 3.79%، فيما شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا بنسبة 0.98% في مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأشارت إلى أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.72% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 1.92%، في وقت ارتفعت فيه أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) 0.87%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 1.5%، وارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.72%، ولفتت البيانات إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 1.77% على أساس سنوي في مارس الماضي، وبنسبة 0.15% على أساس شهري.