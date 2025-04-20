ريم الخالد سفيرا محالا لدى لاتفيا وليتوانيا وصباح ناصر المالك في جزر كوك
صدر مرسوم بتعيين سفيرين محالين.
وتضمن المرسوم على:
مادة أولى
يُعين كل من:
1 - ريم محمد الخالد - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة الى عملها - سفيرا محالا لدولة الكويت لدى جمهورية لاتفيا.
2 - صباح ناصر المالك الصباح - سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا - بالإضافة الى عمله - سفيرا محالا لدولة الكويت لدى جزر كوك.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بتعيين سفير محال، وجاء فيه:
تُعين ريم محمد الخالد - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية - بالإضافة الى عملها - سفيرا محالا لدولة الكويت لدى جمهورية ليتوانيا.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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