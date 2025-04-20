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الأونروا: أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة

الأونروا: أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة

2025-04-20 07:05:12
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك -PNN- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها تدير حاليا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، تؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.

وأضافت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار، الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وقدرت الأمم المتحدة أن نحو 420 ألف شخص قد نزحوا مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار.

MENAFN20042025000205011050ID1109450109

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