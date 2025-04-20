الأونروا: أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة

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الأونروا: أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك -PNN- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها تدير حاليا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، تؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.
وأضافت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار، الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.
وقدرت الأمم المتحدة أن نحو 420 ألف شخص قد نزحوا مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار.
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