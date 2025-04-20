شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت -PNN- استشهد شخص وأصيب آخر، اليوم الأحد، جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كوثرية السياد، شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

وسُجّل تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّرات الإسرائيلية في أجواء المنطقة عقب الغارة، فيما توجهت فرق الإسعاف إلى موقع الاستهداف، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه "نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان "على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، شقة سكنية في منطقة صيدا – الزهراني، وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".

وأشار الجيش إلى أنه "تم تسليم المضبوطات، وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص"، وذلك في إطار تنفيذ الجيش اللبناني لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وإحباط الهجمات على مواقع إسرائيلية من الأراضي اللبنانية.