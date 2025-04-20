شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".
وسُجّل تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّرات الإسرائيلية في أجواء المنطقة عقب الغارة، فيما توجهت فرق الإسعاف إلى موقع الاستهداف، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه "نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان "على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، شقة سكنية في منطقة صيدا – الزهراني، وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".
وأشار الجيش إلى أنه "تم تسليم المضبوطات، وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص"، وذلك في إطار تنفيذ الجيش اللبناني لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وإحباط الهجمات على مواقع إسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
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