متظاهرون ألمان يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

متظاهرون ألمان يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما دعى المتظاهرون إلى احترام القانون الدولي، في حين وجهت فعاليات سياسية مشاركة في المسيرات تحذيرات للحكومة الألمانية المقبلة من استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووقف تصدير الأسلحة لاسرائيل.
وطالبوا بضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى الإسرائيليين وادخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع .
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