متظاهرون ألمان يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) برلين / PNN - خرج آلاف المتظاهرين في عدد من المدن الألمانية خلال عطلة عيد الفصح، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوا إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام. ورفع المشاركون شعارات مناهضة للعنف.



كما دعى المتظاهرون إلى احترام القانون الدولي، في حين وجهت فعاليات سياسية مشاركة في المسيرات تحذيرات للحكومة الألمانية المقبلة من استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووقف تصدير الأسلحة لاسرائيل.

وطالبوا بضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى الإسرائيليين وادخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع .