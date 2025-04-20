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قطر: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض بخصوص غزة

قطر: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض بخصوص غزة

2025-04-20 07:05:12
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة -PNN- نقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي قوله: "نعمل لإحياء الاتفاق بشأن غزة وملتزمون بذلك رغم الصعوبات".

وتابع: "نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض وهناك أرواح على المحك".

كما رفض الخليفي مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحريض قطري في الجامعات الأميركية، معتبرا أن انتقاداته المتكررة غالبا ما تكون مجرد ضجيج.
وكان نتنياهو قد وجّه، الخميس الماضي، انتقادات علنية لقطر، متهمًا إياها لأول مرة بأنها طرف فاعل في الحراك المناهض لإسرائيل داخل الجامعات الأمريكية، رغم مساهمتها في التوسط لوقف إطلاق النار، بينما كانت تستضيف قيادات من حركة حماس.

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