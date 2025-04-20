قطر: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض بخصوص غزة

قطر: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض بخصوص غزة
وتابع: "نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض وهناك أرواح على المحك".
كما رفض الخليفي مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحريض قطري في الجامعات الأميركية، معتبرا أن انتقاداته المتكررة غالبا ما تكون مجرد ضجيج.
وكان نتنياهو قد وجّه، الخميس الماضي، انتقادات علنية لقطر، متهمًا إياها لأول مرة بأنها طرف فاعل في الحراك المناهض لإسرائيل داخل الجامعات الأمريكية، رغم مساهمتها في التوسط لوقف إطلاق النار، بينما كانت تستضيف قيادات من حركة حماس.
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