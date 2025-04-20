مستعمرون يرعون أغنامهم بأراضي المواطنين بمسافر يطا

مستعمرون يرعون أغنامهم بأراضي المواطنين بمسافر يطا
وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت أرض المواطن سعيد العمور في خربة الركيز بمسافر يطا، وقاموا بتخريب بعض الممتلكات والاعتداء على المواطنين وإجبارهم على مغادرة مراعيهم.
كما اقتحم مستعمر محيط منزل المواطن موسى النواجعة في خربة ام نير، وقام باستفزاز المواطنين ومضايقتهم.
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