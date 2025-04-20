مستعمرون يرعون أغنامهم بأراضي المواطنين بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - رعى مستعمرون، اليوم الأحد، أغنامهم بأراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت أرض المواطن سعيد العمور في خربة الركيز بمسافر يطا، وقاموا بتخريب بعض الممتلكات والاعتداء على المواطنين وإجبارهم على مغادرة مراعيهم.

كما اقتحم مستعمر محيط منزل المواطن موسى النواجعة في خربة ام نير، وقام باستفزاز المواطنين ومضايقتهم.