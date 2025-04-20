خوري يشارك في قداس منتصف الليل لعيد القيامة في دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس برام الله

خوري يشارك في قداس منتصف الليل لعيد القيامة في دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس برام الله
ترأس القداس الأرشمندريت إلياس عواد، بمشاركة واسعة من أبناء الكنيسة، وسط أجواء احتفالية مهيبة تؤكد الإيمان بقيامة الحق والعدل، رغم الألم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة.
وفي تصريح له، قال خوري:“نأمل أن يأتي العام القادم وقد تحققت آمال شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن يحتفل الشعب الفلسطيني بكافة أعياده الوطنية والدينية في عاصمتنا الأبدية، القدس.
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