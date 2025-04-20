خوري يشارك في قداس منتصف الليل لعيد القيامة في دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس برام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ شارك عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الدكتور رمزي خوري، في قداس منتصف الليل لعيد القيامة المجيد، الذي أُقيم في دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس بمدينة رام الله بحضور عضو اللجنة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة فارسين اغابيكيان شاهين.

ترأس القداس الأرشمندريت إلياس عواد، بمشاركة واسعة من أبناء الكنيسة، وسط أجواء احتفالية مهيبة تؤكد الإيمان بقيامة الحق والعدل، رغم الألم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة.

وفي تصريح له، قال خوري:“نأمل أن يأتي العام القادم وقد تحققت آمال شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن يحتفل الشعب الفلسطيني بكافة أعياده الوطنية والدينية في عاصمتنا الأبدية، القدس.