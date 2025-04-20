استغل منصبه لسرقة المحكمة.. تفاصيل جريمة هزت القاهرة

خبرني - صدر حكم قضائي من محكمة جنايات جنوب القاهرة بسجن مساعد شرطة خمس سنوات مع عزله من وظيفته، وذلك لإدانته بالتورط في سرقة منقولات رسمية من محكمة باب الخلق.

وقد استغل المتهم، الذي كان يعمل ضمن طاقم ترحيلات وحرس المحاكم بمديرية أمن القاهرة، منصبه الوظيفي لتسهيل عملية السرقة.

وبحسب التحقيقات، تمكن المتهم من إزالة العقبات الأمنية بالمحكمة، مما سمح لشركائه بدخول المبنى وسرقة عشرين أستاند شانون من غرفة الحفظ بعد كسر بابها.

وضمت قائمة المتورطين في القضية بائعي خردة واجها اتهامات بالاشتراك في الجريمة، بالإضافة إلى تاجر خردة آخر اتهم بإخفاء المسروقات مع علمه بمصدرها غير المشروع.

وانتهت الإجراءات القضائية ببراءة المتهمين الثالث والرابع لعدم كفاية الأدلة، بينما انقضت الدعوى على المتهم الثاني بسبب وفاته أثناء سير التحقيقات.

وجاء الحكم الصادر ضد مساعد الشرطة ليؤكد مسؤولية الموظفين العموميين في حماية المال العام وعدم استغلال مناصبهم لأغراض إجرامية.

يذكر أن المنقولات المسروقة كانت مملوكة لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وقد كشفت التحقيقات عن تورط المتهم الرئيسي في التخطيط للجريمة مستغلا معرفته الدقيقة بنقاط الضعف الأمنية في المنشأة الحكومية التي كان مكلفا بحمايتها.